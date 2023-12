Die einen Projekte kommen zum Abschluss, die nächsten beginnen: Im SZ-Jahresinterview blickt Mittelbiberachs Bürgermeister Florian Hänle auf den Ausbau von Kitaplätzen in seiner Gemeinde und das Thema Energiewende. Beides werde Mittelbiberach auch 2024 beschäftigen, sagt er.

Seit einigen Monaten erstrahlt der Rathausvorplatz in neuem Glanz. Passt der schöne Anblick zu dem Eindruck, den 2023 bei Ihnen hinterlassen wird?

Ich muss zugeben, dass ich den Rathausvorplatz jetzt schöner finde, als das Jahr 2023 aus meiner Sicht war. Allerdings hätte es auch schlimmer sein können. Wir Kommunen sehen uns vor immer größeren Herausforderungen und das hat uns schon beschäftigt im Jahr 2023. Unabhängig davon, ob es um die Bewältigung der Flüchtlingsströme oder die galoppierende Inflation ging. Gefreut haben mich allerdings meine Bauprojekte. Ich finde es schön, wenn man sieht was sich im Ort verändert - und verändert hat sich einiges.

Neben dem Rathausvorplatz war die Sanierung der Turn- und Festhalle 2023 ein großes Projekt. Wie zufrieden sind Sie damit, wie die Dinge dort verlaufen sind?

Für eine Sanierung im Bestand ist es eigentlich ganz gut gelaufen, allerdings hätte das ein oder andere reibungsloser laufen können. Aber das ist wohl immer so bei Umbauten und man hofft trotzdem, dass Baustellen reibungslos verlaufen. Erfreulicherweise sind wir voraussichtlich unter dem veranschlagten Kostenrahmen geblieben.

Wie in vielen Gemeinden ist die Kinderbetreuung auch bei Ihnen ein großes Thema. Auch dafür wird gebaut - in Reute und Mittelbiberach. Was ist da der Stand der Dinge?

In Reute steht der Rohbau und das Gebäude ist bereits geschlossen, so dass wir aktuell beim Innenausbau sind. Hier liegen wir leicht vor dem Zeitplan, sodass wir zum neuen Kindergartenjahr 2024 voraussichtlich den Anbau öffnen können. Beim Kindergartenneubau in Mittelbiberach ist der Spatenstich im März 2024 geplant. Aktuell sind wir bei der Vorbereitung der Ausschreibung der Holzbauweise. Für den Anbau Reute haben wir erfreulicherweise schon das Personal für die neu geschaffenen Kindergartenplätze, sodass wir mit der Fertigstellung automatisch die Plätze belegen könnten, sofern es notwendig werden sollte.

Ein Thema das 2023 immer wieder aufkam, waren Solarparks und erneuerbare Energien. In Mittelbiberach will die Firma Sproll eine Heizzentrale bauen, um ihr Nahwärmenetz auszubauen. Das ist nicht unumstritten. Wie steht die Gemeinde dazu und wie geht es mit den erneuerbaren Energien allgemein weiter?

Die Gemeinde Mittelbiberach ist bereits heute bilanziell gesehen energieneutral. Wir wollen allerdings den Energiewandel unterstützen und sind auch grundsätzlich bereit dies weiterhin zu tun. Sowohl der Ausbau des Nahwärmenetzes als auch die Freiflächenphotovoltaikanlagen tragen hierzu einen wichtigen Beitrag bei. Eine hundertprozentige Übereinstimmung wird es bei solchen Themen allerdings nie geben und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass der ländliche Raum einen größeren Beitrag hierzu leisten muss, da in den Städten hierfür einfach die Flächen fehlen.

Was waren für Sie und das Rathausteam weitere große Herausforderungen 2023?

Neben unseren Bauprojekten war dies hauptsächlich die Flüchtlingsunterbringung, die Inflation und der ausufernde Bürokratismus. Die zunehmende Politikverdrossenheit, besonders seit Corona, macht sich auch bei uns bemerkbar. Die Menschen sind zwischenzeitlich unfreundlicher im Umgang miteinander, was ich sehr schade finde. Dies schlägt zwischenzeitlich auch bei uns durch, auch wenn wir da in Mittelbiberach noch auf hohem Niveau jammern, wenn ich mich mit Kollegen austausche. Ein bisschen heile Welt haben wir schon noch.

Welche Themen und Projekte wollen Sie 2024 angehen?

2024 wird vor allem unter dem Stern unserer Bauprojekte stehen, das heißt der Neubau des Kindergartens in Mittelbiberach, die Fertigstellung des Anbaus des Kindergartens in Reute und der Sanierung des Oberdorfer Vereinshauses. Daneben werden wir die Erschließung des Baugebietes Schubertweg noch umsetzen und die Aufstellung der energetischen Bebauungspläne. Mit diesen Themen sind wir dann auch ausgelastet, allerdings fällt mir während des Jahres mit Sicherheit noch was ein. Einfach dann in die Zeitung schauen.

Wenn Sie einen Wunsch für das Jahr frei hätten: Wie würde der lauten?

Mehr Besonnenheit und Verständnis füreinander. Dass jeder einmal innehält und sich fragt, was wir erwarten, was wir kritisieren und wie wir miteinander umgehen. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir alle kennen die Goldene Regel, haben sie uns eingeprägt, wenden sie jedoch nicht immer an: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“