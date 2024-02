In einer Zeit, in der ständig von Pisa-Schock, sinkendem Niveau und Chaos an den Schulen die Rede ist, stellt sich die Frage: Wie ist die Lage an den Grundschulen in Baden-Württemberg wirklich? Um das herauszufinden, besucht Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung im Land (ZSL) immer wieder Schulen.

Im besonderen Fokus stand dabei zuletzt das Lesen lernen. Nach einem Einblick in den Alltag an der Schule in Mittelbiberach war er beeindruckt.

Mithilfe des Smartboards zeigt die Klassenlehrerin, wie's geht. (Foto: Maike Daub )

Die Klasse 2b übt an diesem Morgen ihre Lesestrategien. Dabei geht es vor allem darum, nicht nur flüssig zu lesen, sondern auch zu verstehen, was man da liest. Der Text heute: „Der Hamster als Haustier.“ In Zweiergruppen sollen die Schüler sich gegenseitig vorlesen, verstehen und dann mit verschiedenen Farben die Antworten auf die sieben W-Fragen darin unterstreichen. Also drei Aufgaben auf einmal.

Nach einer kurzen Einführung an der digitalen Tafel dürfen die Kinder starten. Riecke-Baulecke ist erst mal skeptisch: Ganz schön komplex für Zweitklässler, findet er. Für die Schüler in Mittelbiberach aber kein Problem.

Schule setzt neue Taktiken zur Leseförderung um

Die Grundschule ist eine vergleichsweise kleine Schule, mit nur etwa 140 Schülern und 14 Lehrkräften. Seit zwei Jahren setzt sie die Bund-Länder-Initiative „Biss-Transfer“ um, ist eine von 25 Hospitationsschulen in Baden-Württemberg, von der andere Schulen lernen sollen.

„Biss“ steht für „Bildung durch Sprache und Schrift“. Es geht um gezielte Sprachförderung anhand eines wissenschaftlich fundierten Lehrplans. Zentral dabei: Die Lesestrategien, die auch die 2b an diesem Tag übt.

Erarbeitet hat diesen Lehrplan Annette Graf, Landeskoordinatorin der Initiative. Gemeinsam mit Andrea Speck vom Schulamt Biberach, die bis vor ein paar Jahren selbst noch Rektorin der Grundschule Mittelbiberach war, begleitet sie den Besuch vom ZSL-Präsidenten ebenfalls.

„Das macht schon stolz“, sagt sie, nachdem sie die Schüler eine Weile lang beobachten konnte. „Es ist schön zu sehen, wie engagiert die Lehrkräfte da ran gehen und das schlussendlich den Kindern zugutekommt.“

Mehr Gutes an Schulen, als man denkt

Auch Riecke-Baulecke hält den Besuch für wichtig. „Diese Eindrücke sind elementar um zu wissen, ob das, was wir machen, bei den Schülern und Lehrern ankommt.“ Es helfe ihm auch, um sich „gegen das zu impfen, was die Medien manchmal über Schulen sagen“ - wenn etwa von Chaos die Rede ist, fehlenden Kompetenzen, Pisa. „Schauen Sie sich mal an, was an den Schulen wirklich passiert“, rät er. „Man sieht sehr, sehr viel Gutes.“

Und das gilt in Mittelbiberach an diesem Tag nicht nur für die Zweit-, sondern auch für die Erstklässler. Die lernen gerade konjugieren und Wortarten zu bestimmen, um zu wissen, was man im Deutschen groß oder klein schreibt. Und sie nutzen dafür nicht Umschreibungen wie „Tunwort“, sondern wissen ganz genau, wofür Begriffe wie Nomen, Verb und Adjektiv stehen, kennen den Unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln.

Wortarten bestimmen ist für die Erstklässler in Mittelbiberach kein Problem. Auch das soll helfen, die Lese- und Schreibfähigkeiten zu stärken. (Foto: Maike Daub )

Nach ein paar Minuten in dieser Klasse dreht sich Riecke-Baulecke zu Christine Peters, Rektorin an der Schule, um und zeigt auf die Klassenlehrerin der 1a: „Ich würde sie gerne mal ausleihen, nach Stuttgart oder nach Mannheim“, flüstert er. Peters lacht und winkt ab. „Ich gebe sie ungern raus“, meint sie.

Ungleiche Verteilung von Schülern mit Förderbedarf

Dass die Voraussetzungen in Mittelbiberach andere sind, als in den Großstädten, ist Riecke-Baulecke dabei klar. Gleich zu Beginn seines Besuches will er wissen, wie viele „VKL-Kinder“ die Schule hat, also Schüler, die zugewandert sind und daher eine Vorbereitungsklasse besuchen. Die Antwort: Fünf. „Das ist ja überschaubar“, findet Riecke-Baulecke, vor allem im Vergleich zu den 40, 50 oder mehr, die andere Schulen teilweise fördern müssen.

„Es ist ein bisschen Bullerbü hier“, sagt er, bewundert die Ordnung in den Räumen, in denen selbst die Wassergläser einen festen Platz haben und die vielen Kinderkunstwerke in den Gängen. „Aber auch für Bullerbü muss man arbeiten, das kommt nicht von allein“, antwortet Rektorin Peters sofort.

Ein Teil der Leseförderung an der Grundschule in Mittelbiberach ist die wöchentliche Stunde in der Schulbibliothek. (Foto: Maike Daub )

Dass das funktioniert, beweisen die Schüler selbst, als sie nach Schulschluss noch mit Riecke-Baulecke ins Gespräch kommen. Als er sie fragt, was ihnen an ihrer Grundschule besonders gut gefällt, antworten sie sofort: „Dass wir so viel lernen!“ Und als er sie fragt, was sie gerne ändern würden, wünschen sie sich schwerere Matheaufgaben, damit sie sich nicht so langweilen.

Zum Schluss kommen dann aber doch noch die Antworten, die man eher erwarten würde: Keine Hausaufgaben, im Schulhaus rennen zu dürfen, mehr Sportunterricht und Süßigkeiten natürlich.