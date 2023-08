Gewitternacht in der Region

Dachstuhlbrand in Mittelbiberach: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Mittelbiberach / Lesedauer: 2 min

Nach Blitzeinschlag: Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Mittelbiberach fängt Feuer. (Foto: privat )

Aufgrund des Gewitters von Donnerstag auf Freitag gab es einige Einsätze in der Region. Die Feuerwehr hat den Brand in einem Einfamilienhaus in Mittelbiberach schnell im Griff.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 14:18 Von: Schwäbische.de, Tanja Bosch