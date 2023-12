Bebauungsplan für Solarpark auf 50 Jahre verlängert

Südlich von Mittelbiberach, entlang der Reutener Straße soll auf einer Fläche mit 18,5 Hektar das „Sondergebiet Solarpark“ entstehen. Des Weiteren ist im Bereich Schönenbuch auf 25,8 Hektar Fläche eine Agri- Freiflächenphotovoltaikanlage (Agri-PV) geplant. Die Änderung des Bebauungsplans für den Solarpark und die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Agri-PV-Projekt waren Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mittelbiberach.

„Sondergebiet Solarpark“: Der bisher auf 30 Jahre befristete Bebauungsplan für den Solarpark wird auf 50 Jahre verlängert. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung. In einer früheren Sitzung war der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sondergebiet Solarpark“ genehmigt und zur öffentlichen Einsichtnahme vom 18. August bis 22. September ausgelegt worden. „Vonseiten der Bürgerschaft sind keine Einwendungen eingegangen“, erklärte Bürgermeister Florian Hänle. Erwartungsgemäß hätten die beteiligten Behörden Stellungnahmen abgegeben. Diese erläuterte Hänle. Der räumliche Geltungsbereich des Solarparks hat eine Fläche von 18,5 Hektar. Er liegt östlich an der Reutener Straße, im Gewand Furtweg, südlich des Ortsgebiets Mittelbiberach. Die Fläche wird derzeit als landwirtschaftliches Ackerland genutzt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nahm das Ulmer Büro Zeeb und Partner eine Umweltprüfung vor. Mit der Änderung der Laufzeit ist eine erneute Auslegung mit Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erforderlich.

Mit einer Gegenstimme wurde dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Sondergebiet Solarpark“ zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (Auslegung des Bebauungsplans) einzuleiten.

Agri-PV-Anlage: Im Bereich von Schönenbuch plant ein Investor eine Agri-PV-Anlage. Agri-PV ist ein Verfahren zur gleichzeigen Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Nahrungsmittelproduktion und die PV-Stromerzeugung. Die Grundstücke haben eine Gesamtfläche von 25,8 Hektar und sind im Außenbereich. Sie müssen im Flächennutzungsplan zuerst als Sonderflächen ausgewiesen werden. Im Anschluss ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Herstellung der Freiflächen-PV-Anlage notwendig, schrieb die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Und: Die Kosten für die Flächennutzungsplanänderung und für die Aufstellung des Bebauungsplanes würden auf den Antragsteller umgelegt. Der Investor habe der Gemeinde eine Bürgerbeteiligung bis zu zehn Prozent der Anlage angeboten, erklärte Bürgermeister Hänle. Die Beteiligung soll vorrangig für Mittelbiberacher Bürger gelten.

Einstimmig fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss: Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich der Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Flurstücke 872, 876 und 877 zu. Die Flurstücke 854 und 855 werden mit einer Teilfläche einbezogen. Das Flurstück 844 wird nicht einbezogen. Insgesamt beträgt die einbezogene Fläche mindestens zehn Hektar. Die Gemeinde ist damit einverstanden, dass der Investor eine 6,9-Megawatt-Leistung verwirklichen kann. Die Teilflächen sind vom Weg abzurücken und sollen, wie vom Investor angeboten, auf Wegniveau nicht höher als 1,50 Meter sein.