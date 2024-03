Nach ziemlich genau zwei Jahren Werkeln und Warten ist es nun so weit: In Mittelbiberach eröffnet am Samstag, 6. April, die „Griffkiste“. Die Boulderhalle bei der Sportfabrik war ein großes Projekt für die beiden Betreiber Christian Schilling und Thorsten Schmitz. Was nun geboten sein wird - und was in Zukunft noch kommt.

Die "Griffkiste" eröffnet mit einem Event am 6. und 7. April .

. Die Halle bietet 700 Quadratmeter Kletterwand.

Kletterwand. An diesen ersten zwei Tagen ist das Klettern kostenlos.

Bouldern ist eine Trendsportart, die sich großer Beliebtheit erfreut. Dabei klettern die Sportler ohne Seilsicherung draußen an Felsbrocken (der Begriff kommt vom englischen Wort für Felsen, „boulder“) oder an künstlichen Kletterwänden bis auf Höhen von bis zu 4,50 Metern. In der Halle in Mittelbiberach sollen diese Routen an den Wänden, Kenner nennen sie „Boulderprobleme“, regelmäßig umgeschraubt werden, sodass die Kletterer immer wieder eine neue Herausforderung erwartet.

Das Herzstück der Boulderhalle steht

Neben der großen Halle auf zwei Ebenen, in deren Mitte außerdem ein sogenannter „Bouldermushroom“ steht, der von mehreren Seiten beklettert werden kann, wird auch ein Café geben, das allen offensteht – auch Spaziergängern, die hinter der Sportfabrik entlang gehen oder den Tennisspielern von nebenan, betont Christian Schilling. Wie in der gesamten Halle ist Holz im Café allgegenwärtig, soll für ein gewisses „Berghüttenflair“ sorgen.

Beim Besuch der Schwäbischen Zeitung ist der Raum noch leer, die Bestuhlung fehlt noch. Schilling steht in seinem roten „Baustellenpulli“ vor der Theke, der zu seinem Markenzeichen geworden ist. Die Ärmel sind zerrissen, das ein oder andere Loch ist im Laufe der letzten zwei Jahre aufgetaucht. „Ich bin happy, dass es jetzt Richtung Eröffnung geht“, sagt er. Ursprünglich hatten sie mal mit deutlich unter einem Jahr Bauzeit gerechnet. Jetzt, zwei Jahre später, ist immer noch nicht alles fertig.

Bürokratie und Fehler haben für langes Warten gesorgt

Die Verzögerung hat laut Schilling vor allem einen Grund: Sieben Monate lang hatte das Landratsamt einen Baustopp in der Halle verhängt. Später stellte sich heraus: Das Landratsamt hatte in seiner Beurteilung des Bauvorhabens mit veralteten Plänen gearbeitet, die nicht mehr der tatsächlichen Situation in der Halle entsprachen. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung sprachen sie von einem „Missverständnis“.

Im Untergeschoss soll noch ein Bereich explizit für Kinder entstehen. Aktuell ist dort noch Baustelle. (Foto: Maike Daub )

Für Schilling und Schmitz war das jedoch teuer. Sie mussten eine Nachfinanzierung organisieren, verloren ihre Handwerker, die sie neu beauftragen mussten. „Für uns ist komplett aufgearbeitet, woran das alles lag. Das Amt sieht das natürlich anders“, sagt Schilling.

Ohne den Zuspruch hätte ich wahrscheinlich lang aufgegeben. Christian Schilling

Aufgrund der Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten ist das Untergeschoss immer noch eine Baustelle. Dort soll in Zukunft noch ein Bereich für Kinder entstehen, aber auch die Umkleiden und Sanitäranlagen fehlen derzeit noch. Erst einmal dürfen die Kletterer die der Sportfabrik mitnutzen. Schilling hofft, dass sich das Thema in den nächsten Monaten allerdings auch erledigen wird.

Viele warten schon auf die Eröffnung

Bisher sei das Feedback sehr positiv gewesen zu ihrem Projekt, sagt Schilling. „Das ist auch das, was uns die letzten Jahre da durch getragen hat“, meint er. „Ohne den Zuspruch hätte ich wahrscheinlich lang aufgegeben.“ Er freut sich aber, bald auch persönlich Feedback bekommen zu können und nicht nur auf Social Media. Er ist sich sicher: „Mit dem, was wir jetzt geschaffen haben, haben wir was Gutes hingestellt und können auch stolz sein.“

Auf bis zu 100 Besucher täglich hoffen die Betreiber der „Griffkiste“. (Foto: Maike Daub )

Zufriedengeben will er sich damit aber noch nicht. Später soll es in der Halle Kurse im Bouldern für Kinder, Anfänger, aber auch Fortgeschrittene geben. Auch Kindergeburtstage würde er gerne irgendwann anbieten. Erst einmal soll der Betrieb aber ganz regulär starten. „Es kann jeder kommen, der einfach mal Lust hat.“

Die „Griffkiste“ eröffnet am Wochenende, 6. und 7. April. Das Klettern ist an diesen Tagen kostenlos möglich am Samstag zwischen 14 und 24 Uhr, sowie am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr. Auch das Café hat geöffnet.