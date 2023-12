Ausschreibung der Biotopverbundplanung mangels Angebotseingaben aufgehoben

(aß) - Die Ausschreibung der Biotopverbundplanung ist mangels Angebotseingaben aufgehoben worden. In einer früheren Sitzung hat sich der Gemeinderat Mittelbiberach für die Erstellung einer Biotopverbundplanung entschieden. Die Leistungen wurden ausgeschrieben und bis zur Submission am 13. November lag nur ein verwertbares Angebot vor. Damit fehle es an der notwendigen Vergleichbarkeit, schrieb die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Aufgrund dieser Tatsache schlug die Verwaltung die Aufhebung der Ausschreibung und eine erneute Ausschreibung der damit verbundenen Leistungen vor. „Wir hoffen, dass dann mehrere Angebote abgegeben werden“ und damit eine bessere Vergleichbarkeit gegeben sei, sagte Bürgermeister Florian Hänle. Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und votierte für eine erneute Ausschreibung der Leistungen für die Biotobverbundplanung.