Mitmachen ist für die Joseph-Christian-Schule Ehrensache

Am Danke-Fest der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ in Biberach durften Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 7a und 7b der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule stellvertretend für die Jorvan Outreach Community den XXL-Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro und eine Teilnehmerurkunde entgegennehmen.

Die Jugendlichen haben sich im Rahmen der Orientierung im Beruf als erstem Baustein selbstständig einen Arbeitgeber ihrer Wahl gesucht und am Internationalen Tag des Ehrenamts für den „guten Zweck“ gejobbt und ganz nebenbei einen ersten Einblick in die Arbeitswelt der Erwachsenen erhalten. Eine kleine Gruppe durfte bei Weihnachtsbasteleien ihr Können zeigen. So konnten verschiedene Weihnachtsdekorationen mit einer selbst gestalteten Karte von Rumejsa zu den Seniorinnen und Senioren des Wohnparks St. Barbara gebracht werden.

Mit dem erwirtschafteten Betrag wird die Jorvan Community Outreach aus Kapstadt, die ein Lern- und Lebensort für stark benachteiligte Kinder und Jugendliche ist, Dinge des täglichen Lebens wie Lern- und Lebensmittel anschaffen.

Ein besonderer Dank für ihr Engagement geht an alle beteiligten Jugendlichen und deren Arbeitgeber.