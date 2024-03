Mitgliederversammlung Seniorenclub Laupheim

Zur 29. ordentlichen Mitgliederversammlung des Seniorenclubs Laupheim 1964 e.V. am 14. März konnte der Vorsitzende Robert Merk eine erfreulich große Anzahl Mitglieder im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses herzlich begrüßen. Seitens der Stadt Laupheim konnte Herr Peschl, sowie Stadtrat Erwin Graf begrüßt werden.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde die zuvor veröffentliche Tagesordnung verlesen. Robert Merk lobte die bemerkenswerte Teilnahme vieler Vereinsmitglieder und dankte der evangelischen Gemeinde für die Zurverfügungstellung ihrer Räumlichkeiten, dadurch konnten die Treffen in gewohnter Weise durchgeführt werden. Ein besonderer Höhepunkt war die 60-Jahr-Feier am 13. Januar im Kulturhaus und der Teilnahme vom ehemaligen Ministerpräsidenten Oettinger als Gastredner. Musikalisch und optisch wurde die Feier von der Stadtkapelle Laupheim, dem Baltringer Haufen und den TSV „Sugar Baby Movers“ begleitet.

Der Kassenbericht wurde stellvertretend von Alois Pretzel vorgestellt. Die Kasse wurde von Alois Prezel und Heinz Mack geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung festgestellt, verbunden mit der Vorgabe zur Entlastung des Schatzmeisters Claus Schiffer. Die Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer führte Erwin Graf durch, sie konnte einstimmig festgestellt werden.

Zu den anschließenden Wahlen konnte Helmut Körner feststellen, dass genügend stimmberechtigte Mitglieder des Seniorenclubs Laupheim anwesend waren.

Gewählt wurden: Robert Merk : Vorsitzender und Reiseleitung, Dietmar Lüdke : 2. Stv. Vorsitzender und Programmheftgestalter, Edith Preiss: Vorstand und Mitgliederverwaltung, Renate Egle : Beisitzerin und Clubraum-Verwaltung, Heinz Mack: Beisitzer und Schriftführer, der auch Kassenprüfer ist.

Robert Merk bedankte sich bei Herrn Körner, sowie beim alten und neuen Vorstand und den Kassenprüfern.

Das Steuerbüro R. Schiffer übernimmt dankenswerter Weise die Erstellung eines Jahresabschlusses der Kasse.

Mit dem Dank an die Helferinnen und Helfer des Nachmittags schloss der Vorsitzende Robert Merk den offiziellen Teil der 29. Mitgliederversammlung und wünschte allen noch einen guten Ausklang bei Kaffee, Kuchen und einer zünftigen Brotzeit.