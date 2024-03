Mitgliederversammlung des Vereins Städte Partner Biberach

Knapp 50 Mitglieder nahmen an der Mitgliederversammlung (MV) des Vereins Städte Partner Biberach (StäPa) teil. In seinem Rechenschaftsbericht über das Jahr 2023 hob Vorsitzender Sick die Schüleraustausche, die Einweihung der Gedenkstätte Lager Lindele, den Internationale Markt der Partnerstädte, die zahlreichen städtepartnerschaftlichen Begegnungen am Schützenfest, den Biberacher Bürgertag mit der Überreichung der Bürgerurkunde u.a. an zwei StäPa-Mitglieder, die Polnischen Wochen, das Folkfestival mit Gruppen aus den Partnerstädten, und den Christkindlesmarkt hervor. 21 weitere Gruppierungen waren an städtepartnerschaftlichen Begegnungen beteiligt. Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 649. Der Presse dankte Sick für die Berichterstattung. Auch bedankte er sich bei den anderen Vorstands- und Ausschussmitgliedern, sowie allen Aktiven für die tolle Zusammenarbeit.

Im Anschluss berichteten die Ausschüsse über deren Aktivitäten, T. Grimm als Vertreterin von C. Biefel über die Austausche mit Asti, H. Reiser für Guernsey, M. Jasińska-Reich für Schweidnitz und den erfolgreichen Polnischen Wochen, B. Kiene für Telawi, P. Habrik in Vertretung von M. Wilhelm für den Tendring District, und B. Burrichter für Valence. Die ausführlichen Berichte sind im Jahresbericht zusammengefasst, der auf der Homepage des StäPa eingesehen werden kann. Schatzmeister F. Mattes konnte von einem Überschuss berichten, der auch dadurch zustande kam, dass erfreulicherweise mehrere Veranstaltungen durch Spenden gut unterstützt wurden. Die Kassenprüfer M. Weber und P. Kiene berichteten von einer ordnungsgemäßen Kassenführung und empfahlen die Entlastung des Kassiers. Die Versammlung entlastete die gesamte Vorstandschaft einstimmig.

Bei den Wahlen wurden alle vorgeschlagenen Personen einstimmig gewählt: H.-B. Sick (Vorsitzender), C. Zweil (Schriftführerin), H. Reiser (Guernsey), M. Jasińska-Reich (Schweidnitz), M. Wilhelm (Tendring-), M. Elsner (Vereinsbetreuung), A. Reich und J. Sterzel (Technik & Veranstaltungen), die beiden Kassenprüfer M. Weber und P. Kiene.

Nach dem Ausblick auf das laufende Jahr mit Kommunal-/Europawahlen, dem Internationalen Markt, den Guernsey Wochen im Herbst und vielem mehr, schloss Sick die MV. Ein ausführlicher Bericht zur MV sowie weitere Infos zum StäPa gibt es auf Facebook, Instagram und der Homepage unter www.staepabc.de.