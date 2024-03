Mitgliederversammlung des Stadtseniorenrats Biberach

Zu Beginn der Versammlung berichtete der 1. Bürgermeister und Hospitalverwalter Ralf Miller über die Herausforderungen im Bereich Altenpflege angesichts des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels. Die knappen Plätze in Pflegeheimen würden zunehmend von schwerst Pflegebedürftigen benötigt. Deshalb gelte es, die häusliche Pflege auszubauen. Darüber hinaus seien neue Konzepte erforderlich, z. B. individuelles Leben in Wohngruppen. Auch in den Teilorten müssten Versorgungsstrukturen geschaffen werden. Ergänzend sei ehrenamtliches Engagement zum Erhalt der Lebensqualität unverzichtbar - nicht nur in der Altenpflege.

Dr.-Ing. Andreas Eckhardt, Software-Entwickler und Webmaster des Stadtseniorenrats, informierte über „das große Business“ der Trickbetrüger, denen vor allem ältere Menschen zum Opfer fielen. Die Methoden der Betrüger würden immer perfider, sei es im Internet durch Werbeanzeigen, Phishing, Liebesbetrug, online-Shopping, oder auch an der Haustür durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder Verkäufer. Vorsicht sei angebracht, wenn Angst erzeugt oder Dringlichkeit vorgetäuscht werde. Dr. Eckhardt empfiehlt dringend, für verschiedene Konten verschiedene, „einzigartige“ Passwörter zu nutzen.

Der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Dr. Dr. Dieter Eckhardt, berichtete über die Aktivitäten und Projekte im vergangenen Vereinsjahr, unter anderem den Kinotreff 50plus mit erstmals wieder über 200 Besuchern seit Corona, den Bewegungstreffs mit wöchentlich über 100 Teilnehmern, diversen Veranstaltungsreihen, Fachvorträgen, Herausgabe der Vorsorgemappe etc.

Dr. Peter Mohrschulz, engagiertes Mitglied im Vorstand des Stadtseniorenrats, schied aus dem Vorstand aus. Dr. Mohrschulz war nicht nur im Stadtseniorenrat, sondern auch in anderen sozialen Einrichtungen erfolgreich tätig. Er wurde mit einem Geschenk verabschiedet. Zu seiner Nachfolgerin wurde einstimmig die Pfarrerin der Friedenskirche, Birgit Schmogro, gewählt.