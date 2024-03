Mitgliederversammlung des Reinstetter Harmonika-Spielring

Der Reinstetter Harmonika-Spielring e.V. hielt seine Mitgliederversammlung am 08.03.23 im Gasthaus Hecht in Reinstetten ab. Die 1. Vorsitzende Elke Dengler begrüßte zu Beginn des Abends alle Anwesenden, besonders Herrn Ortsvorsteher Georg Keller und die Ehrenmitglieder Toni und Erich Wiedemann. Anschließend gab die Vorsitzende die Mitgliederzahlen bekannt. Zurzeit zählt der Verein 35 aktive MusikerInnen, 100 passive Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder. Für die 35 im vergangenen Vereinsjahr abgehaltenen Proben und Sonderproben lag der Probenbesuch des Orchesters bei 82%. Ein besonderer Dank ging an Anja Wiest, für ihre Tätigkeit als Notenwart.

Bei einem interessanten Blick auf das vergangene Vereinsjahr, den Constanze Bader gewährte, konnte man feststellen, dass der Reinstetter Harmonika-Spielring e.V. wieder ein reichhaltiges Programm zu bewältigen hatte. Neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen, wie dem Herbstkonzert, standen auch letztes Jahr wieder weitere Auftritte, z.B. auf dem Öchslefest auf dem Programm.

Der im Anschluss folgende Bericht der Kassiererin Simone Zürner zeigte, dass der Verein im abgelaufenen Jahr wieder gut gewirtschaftet hatte. Der Bericht des Kassenprüfers Manfred Stärk, bescheinigte der Kassiererin eine sehr übersichtliche Kassenführung.

In dem anschließendem Bericht dankte die Dirigentin Julia Bixenmann nach einem ereignisreichen Vereinsjahr den Ausbildern, allen Spielern und der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit und die gute Probenarbeit im Orchester.

Herr Georg Keller nahm im Anschluss die Entlastung der Vorstandschaft vor. Der beantragten Entlastung wurde einstimmig entsprochen.

Die im nächsten Tagesordnungspunkt folgenden Wahlen, die Erich Wiedemann, nach einem Grußwort durchführte, ergaben folgendes Ergebnis:

Die 1. Vorsitzende Elke Dengler, die Schriftführerin Christine Wiedemann, die Kassenprüferin Regina Laubheimer, die passiven Ausschussmitglieder Ingrid Pfender und Alfons Dolderer und das aktive Ausschussmitglied Simona Klawitter wurden alle einstimmig gewählt.

Zum Abschluss dankte die 1. Vorsitzende Elke Dengler noch den fleißigen Helfern, die für die Pflege der Vereinsseite im Internet (www.reinstetter-harmonika-spielring.de) zuständig sind, dem Ausschuss und allen Sponsoren für die vielen Jahre Unterstützung. Zum Ende bedankte sie sich für den guten Verlauf der Versammlung.