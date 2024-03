Mitgliederversammlung des Kath. Landvolk in Mühlhausen

Die Vorsitzende Hilde Heine eröffnete die Mitgliederversammlung und begrüßte die Mitglieder und Gäste. Ein ganz besonderer Willkommensgruß galt dem Ehrenvorsitzenden Herrn Eugen Mayerhofer.

Mit einer Gedenkminute wurde an die verstorbenen Mitglieder Alfons Gnannt und Reinhard Schmid sen. gedacht.

Hilde Heine erwähnte in ihrem Bericht die schon traditionellen Veranstaltungen, sowohl kirchliche wie der Gottesdienst am Grillfest, die Aktion Minibrot im Rahmen des Erntedankfestes, sowie die Fachvorträge beim Landvolkforum und der Elterntagung.

Melanie Roth verlas den Bericht der Schriftführerin und gab Details und Informationen über die verschiedenen Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Kassier Hugo Weber erstattete den Kassenbericht. Bei mehreren Veranstaltungen mit Bewirtung und Spendeneingängen wurde ein Kassenplus erzielt.

Die Vorsitzende bat Bürgermeister Guntram Grabherr die Entlastung der Vorstandschaft vorzunehmen. Dieser ist der Bitte gerne nachgekommen, somit wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig und ohne Enthaltung entlastet.

Bürgermeister Guntram Grabherr dankte im Namen der Gemeinde Eberhardzell und wünschte der Vorstandschaft weiterhin viel Freude an der Planung und Durchführung der nächsten Veranstaltungen.

Geschäftsführer des Verband Kath. Landvolk Wolfgang Schleicher ehrte Wolfgang Mast und Hans Mohr für 40 jährige Mitgliedschaft beim Kath. Landvolk, mit einer Urkunde sowie der Ehrennadel in Gold und einem Geschenkkorb der Ortsgruppe.

Er bedankte sich bei Diakon, Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Gemeinde Eberhardzell Wolfgang Mast für sein vielfältiges Engagement beim kath. Landvolk.

Ebenso konnte Ernst Kloos auf 40 jährige Mitgliedschaft zurückblicken.

Außerdem stellte Wolfgang Schleicher in Kooperation mit der AOK und dem kath. Landvolk den Qualifizierungskurs nach § 45 SGB XI für pflegende Angehörige und interessierte Bürger/innen vor.

Hilde Heine gab die Veranstaltungen für das kommende Jahr bekannt.

Die Ortsgruppe Eberhardzell besteht seit über 60 Jahren, aus diesem Grund wird das Jubiläum mit einem Begegnungstag im April in Mühlhausen gefeiert.

Mit einem Dank an die Vorstandschaft, an Hannelore Sauter und Gisela Tanner die sich sehr in der Ortsgruppe engagieren, sowie an alle, die zu den Veranstaltungen kommen und dem Kath. Landvolk verbunden sind, schloss die Vorsitzende die Mitgliederversammlung.