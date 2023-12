Die Mitgliederversammlung der Seniorengenossenschaft Riedlingen konnte nach zweijähriger Corona-Pause an 23. November 2023 wieder durchgeführt werden. Der Einladung folgten ca. 70 Mitglieder sowie auch der Bürgermeister der Stadt, Herr Schafft, die vom Vorsitzenden Josef Martin herzlich begrüßt wurden. Zu Beginn der Versammlung erhoben sich die Anwesenden, um des verstorbenen Eberhard Götz, Vorstandsmitglied und Leiter des Finanzsektors, zu gedenken. Die Lücke, die er hinterließ, mit seiner fachlichen Kompetenz und seinem kameradschaftlichen Wesen, ist nur schwer zu füllen.

Auf der Tagesordnung standen die Geschäftsjahre 2021 und 2022. Die Wirtschaftsberichte der vergangenen zwei Jahre waren leider nicht so positiv wie in der Vergangenheit. Die Pandemie hat auch hier Folgen hinterlassen. Der Einrichtungsleiter Michael Wissussek berichtete u.a. dass 178 Einrichtungen in der Bundesrepublik schließen mussten und es überall große Probleme gab. Die Seniorengenossenschaft hatte ebenfalls starke Einbußen, es wurde mit allen Mitteln an Einsparungen versucht, einer drohenden Insolvenz entgegen zu wirken. Heute schauen wir positiv in die Zukunft, die Tagespflegen sind wieder gut besucht und die anderen Dienste, wie Service und Essen auf Rädern, Fahrdienst und häusliche Hilfsdienste sind wieder im Aufwind.

Nach Verlesung der Wirtschafts- sowie der Kassenberichte nahm der Bürgermeister Schafft die Entlastung des Vorstandes vor, dem die Mitglieder einstimmig zustimmten.

Der Bürgermeister richtete danach noch das Wort noch an die Versammlung und sprach ebenfalls von der Coronazeit und den Schwierigkeiten, die uns allen dadurch entstanden. Er sah auch die Anstrengungen der Seniorengenossenschaft, die um ihr Bestehen kämpfte und dankte dem Vorstand und den Mitarbeitern sowie den vielen bürgerschaftlichen Helfern für ihr großes Engagement zum Erhalt der Einrichtungen. Der Vorsitzende konnte der Versammlung noch Erfreuliches vermelden und ein neues Vorstandsmitglied vorstellen. Stefan Lehn (50 Jahre) aus Grüningen wird im Finanzsektor helfen und den Vorstand unterstützen. Zum Schluss der Vorstand noch Ehrungen für 10, 15 und sogar 20 jährige Mitarbeit der bürgerschaftlichen Helfer vor. Meist waren es Fahrer und Helferinnen der Tagespflegen.