Mitglieder messen sich über 50m Freistil

Am 21. Dezember, dem letzten Trainingstag der Schwimmabteilung des TSV Laupheim, haben sie für alle Mitglieder ein super Swim-Event organisiert.

Nach einem kurzen Einschwimmen für alle Teilnehmer startete um 18:15 Uhr der Wettkampf. Alle Teilnehmer durften 50m Freistil schwimmen und hier ihr Können zeigen. Von jeder Gruppe und somit auch aus allen Altersklassen waren die Schwimmerinnen und Schwimmer vertreten. Hierbei konnten die „Kleinen“ mal das Gefühl von einem Wettkampf bekommen und sehen, was die „Großen“ so können. Nachdem alle geschwommen waren durften die fünf schnellsten Schwimmerinnen und fünf schnellsten Schwimmer gegeneinander im Swim-Off antreten. Dabei schwimmen alle erneut dieselbe Strecke und immer der langsamste fliegt raus. Am Ende bestreiten die beiden letzt verbliebenen dann das Finale. Bei den Frauen gewann Jana Scheffold und bei den Herren setzte sich Simon Ostertag durch.

Nachdem die Siegerehrung der Gewinner stattgefunden hatte, kam das eigentliche Highlight der Jüngeren. Das Licht wurde herunter- und dafür die Musik aufgedreht. Sogar alkoholfreie Cocktails angeboten, sodass die eigentliche Party starten konnte. Nach ausgiebigem Feiern und Plantschen war das Event dann gegen 21 Uhr zu Ende und alle konnten hoch erfreut in die Weihnachtszeit starten. Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst.

Die Schwimm-Abteilung des TSV Laupheim wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein gesundes und sportliches neues Jahr 2024.