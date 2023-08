Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor. Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen.

Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche auf Video vor — der zweite Teil führt in die oberschwäbische Vergangenheit: das Museumsdorf in Kürnbach.

Dokumentation von Alltags– und Kulturgeschichte

In knapp 40 Gebäuden aus sechs Jahrhunderten zeigt das Oberschwäbische Museumsdorf in Kürnbach bei Bad Schussenried, wie die Menschen früher in Oberschwaben gelebt und gearbeitet haben. Besonders sind dabei vor allem die original eingerichteten Stuben und Werkstätten, die zugleich Armut und Wohlstand, als auch Liebe und Leid der damaligen Zeit offenbaren. In den verschiedenen Häusern zeigen große und kleine Ausstellungen die Alltags– und Kulturgeschichte auf.

Und auch für Tierfreunde ist etwas geboten: Alte und bedrohte Haustierrassen tummeln sich im Museumsdorf. Eine Begegnung mit freilaufenden Hühnern sowie Schafen, Schweinen oder Ziegen auf den Weiden ist nicht auszuschließen. Das Museumsdorf hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro, Ermäßigte zahlen 5 Euro. Für Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren ist der Eintritt frei, für Kinder unter 18 Jahren kostet der Eintritt ins Museumsdorf 3 Euro.

„SUPen“ auf der Donau

Gleichgewichtssinn ist auf dem SUP gefragt — Stand–Up–Paddling ist von Mai bis Oktober auf der Ulmer Donau möglich. Die SUP–Station auf der Neu–Ulmer Seite der Donau am Vereinsgelände der Ulmer Kanufahrer verleiht Einzel– und Familien–Paddel für einen Zeitraum zwischen einer Stunde und zwei Wochen.

Stand-Up-Paddling liegt im Trend. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Für ein Einzel–SUP für eine Stunde beträgt der Preis 15 Euro, zwei Stunden kosten 20 Euro. Zudem bietet die Station in Ulm Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene, ebenso wie Veranstaltungen wie beispielsweise eine SUP–Tour an.

Laichinger Höhlen–Panorama

Hinab in die Tiefe geht es in der Laichinger Tiefenhöhle. Wer in das Herz der Schwäbischen Alb vordringt, wird sich in einem Labyrinth aus Gängen und Schächten wiederfinden und die Welt der Höhlen kennenlernen. Zu entdecken gibt es etwa versteinerte Riffe aus der Jurazeit ebenso wie den geologischen Aufbau der Kalksteine.

Die Laichinger Tiefenhöhle ist immer einen Ausflug wert. (Foto: Ilja Siegemund )

Die Tiefenhöhle in Laichingen hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene kostet die Reise in die Tiefe 5 Euro, Kinder bezahlen 3,50 Euro. Werktags wird die Höhle ohne die rund 45–minütige Führung besichtigt. Zudem können Besucher an fünf Stellen in der Höhle auf das Angebot einer Audiotour zurückgreifen.

Natursee und Rutschen–Spaß in Laupheim

Im Laupheimer Parkbad findet sich sowohl ein Schwimmbecken mit einer großen Rutsche und einem Strömungskanal als auch ein Natursee. Zudem gibt es ein Babybecken. Auf der Liegewiese laden außerdem ein Beachvolleyball–Feld, ein Wasserspielplatz sowie ein Bolzplatz zum Verweilen ein. Eine Tageskarte kostet Erwachsene 4 Euro, Kinder sowie Ermäßigte bezahlen 3 Euro.

Eine Tageskarte für das Laupheimer Parkbad kostet Erwachsene 4 Euro, Kinder sowie Ermäßigte bezahlen 3 Euro. (Foto: Christian Reichl )

Zudem besteht die Möglichkeit, Familien– oder Saisonkarten zu erwerben. Während der Hauptsaison bis Ende August hat das Freibad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für den Ausklang nach dem Badetag können Besucher das Ambiente am See in der Schwimmbadkneipe genießen.