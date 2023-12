Mit Maria und Josef nach Bethlehem

„Sie erwartet eine etwas andere, adventliche Stunde“, erklärte der Vorsitzende des Gesangvereins (GV) Alberweiler Eugen Burger den Gästen in St. Ulrich nach dem ersten von beiden Chören gemeinsam gesungenen Lied.

Die beiden Chorleiter Ulrike Marquart für den Frauenchor Li(e)dschatten und Norbert Riederer für den Männerchor versuchten mit Wort und Gesang Maria und Josef den ZuhörerInnen nahe zu bringen. Dazu wurden Lieder und Texte miteinander verwoben.

Maria! Das hawaiianische Segenslied für die Erde „ E malama i ka heiau“ (T+M: Mark + Sharie Anderson), a cappella vorgetragen, den Text mit den Händen unterstreichend wie beim hawaiianischen Tanz , war der Einstieg in eine Vielfalt von modernen, teils englischen Liedern (Solo Gitti Rahimi-Laridjan, Klavier U. Marquart). Nicht nur einmal erzeugten die Sängerinnen mit ihrem einheitlichen Klangbild Gänsehautmomente. Biblische Texte und getragene Gedichte, vorgetragen von Rita Gutmann, erläuterten den Gesang.

Und Josef? Stimmungsvoll erklang der Chorjodler von Lorenz Maierhofer „Der Verliebte“, genauso wie Rainhard Fendrichs Liebeslied „Wens`d a Herz hast wie a Bergwerk“. „Josef muss sehr in die Maria verliebt gewesen sein, so wie er zu ihr gestanden ist“, erklärte N. Riederer. Mit L. Maierhofers „Herbergssuche“ (zeitkritische Überlegungen in den Gesang eingelesen von Vera Riederer) wurde der Bezug zur Gegenwart gespannt. Vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass - trotz geringer Sängerzahl ergab der Chor, begleitet am Klavier von Johannes Köppl, ein schönes volles Klangbild.

Eine wirklich besondere adventliche Stunde war den ZuhörerInnen von den beiden Chören beschert worden. Schön die unterschiedlichen Klangbilder von Frauen- und Männerchor; das Liedgut teilweise unerwartet und doch passend neben bekannten Weihnachtsliedern; Texte, die aufbauten, zum Weiterdenken anregten. „Ja, Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht, der Schein ist Jahrtausende alt!“