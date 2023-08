Mit dem ersten Ferientag ging es in die Berge

Am 27. Juli traf sich eine 13–köpfige Gruppe der Jugend des Alpenvereins Biberach am Bahnhof in Biberach, um die nächsten Tage einen Teil der Lechquellenrunde zu erwandern. Nach der Anreise mit dem ÖPNV ging der Aufstieg in Dalaas los. Das Ziel war die Freiburger Hütte (1.918 m). Nach einer wunderschönen Etappe stärkte sich die Gruppe mit vegetarischen Gerichten. Am nächsten Morgen ging es dann weiter zur Göppinger Hütte (2.245 m) und nach einer erholenden Nacht wanderte sie über die Braunarlspitze zur Biberacher Hütte (1.846 m). Dort verbrachten die Gruppe noch einen gemeinsamen Tag und wanderte unter regnerischen Wetterbedingungen auf die Hochkünzelspitze. Begeistert von der tollen Lage am Schadonnapass und dem hervorragenden Essen vergingen auch diese 2 Tage auf der Biberacher Hütte wie im Fluge. Nach anstrengenden fünf Tagen mussten sie sich leider von den Bergen verabschieden und fuhren wieder mit dem ÖPNV zurück nach Biberach.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.