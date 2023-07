Mit dem Bus auf fast 3.000 Meter

Vor kurzem hatte Gerhard Föhr vom Nistkasten– und Vogelschutzmuseum Ringschnait eine Busfahrt in die Kaunertaler Gletscherstraße ausgeschrieben. Mit vollbesetzten Bus führte er alle bei strahlendem Sonnenschein bis an den Rand des ewigen Eises auf 2750 Meter Höhe und überwindete auf 26 km 29 Kehren mit einem Höhenunterschied von knapp 1500 Meter. Direkt am Wegesrand lagen zahlreiche Naturbesonderheiten. Oben auf dem Gletscherrestaurant wurde draußen die Wärme bei Speis und Trank eingenommen bis man die Rückfahrt bergabwärts nachhause bei voller Begeisterung wieder ansteuerte. Foto: Gerhard Föhr, Naturschutzbund Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.