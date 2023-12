Mira Frasch gewinnt WG-Schulentscheid

Ein Schulinspektor und eine dicke Musiklehrerin, die durch einen nassen Tafelschwamm zu Fall kommen … Mit einer gut gewählten Textpassage aus Sabine Ludwigs „Die fabelhafte Miss Braitwhistle“ regte Mira Frasch beim Vorlesewettbewerb des Wieland-Gymnasiums das Publikum zum Schmunzeln an. Sie verlieh mit ihrem gekonnten Vortrag den Protagonisten ihres Lieblingsbuches eine lebendige Stimme und setzte sich so gegen ihre fünf Mitschülerinnen und Mitschüler durch. Mira zieht nun im Februar 2024 in die nächste Wettbewerbsrunde auf regionaler Ebene ein und vertritt das Wieland-Gymnasium beim Stadtentscheid. Foto: Christine Badstöber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.