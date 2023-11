Ministranteneinführung in Bihlafingen

Am Samstag, den 25.11.23 fand in Bihlafingen ein besonderer Ministranten-Einführungsgottesdienst mit mitreisender musikalischen Umrahmung der Kirchen-Band „Sunrise“ aus Oberschwaben statt. Die Band brachte an Ihrem 40-jährigen Jubiläum alle zum Mitklatschen und hatte zudem schöne neue Kirchenlieder wie z.B. „ein neuer Himmel, eine neue Erde“ im Repertoire, in welchem es darum geht, in Zeiten des Krieges im eigenen Umfeld Frieden zu schließen.

Der Gottesdienst wurde von den Bihlafinger Minis gestaltet und stand unter dem Motto „Segen tut gut“. Segen sind für die Jugendarbeit auch die drei neu eingeführten Ministranten: Henrik, Lisa und Johannes. Mögen sie herzlich Willkommen sein in der Ministrantenschar!

Nachdem der offizielle Gottesdienst beendet war, griff Pfarrer Gerlach selbst zum Mikrofon und unterstützte die Band gesanglich. Die Kirchenbesucher dankten es mit einem hinreißenden Applaus.