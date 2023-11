Ministrantenaufnahme in St. Georg Ochsenhausen

Am Sonntag, 5. November, fand in der Basilika St. Georg Ochsenhausen die feierliche Aufnahme von zwölf neuen Ministranten statt. Sie wurden von Dekanatsreferent Robert Gerner in einem festlichen Gottesdienst in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen. Das Motto des Gottesdienstes lautete: „Sei du ein Stern am Ministrantenhimmel“. Die neuen Ministranten erhielten einen Ministrantenausweis als Zeichen ihrer Berufung und ihres Dienstes. Sie wurden von den älteren Ministranten herzlich begrüßt und mit Applaus bedacht. Eine Verabschiedung von ausscheidenden Ministranten gab es in diesem Jahr erfreulicherweise nicht. Mit den neuen Ministranten zählt die Kirchengemeinde St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos nun insgesamt 82 Minis, die sich regelmäßig zu Gruppenstunden, Aktionen und Ausflügen treffen. Nach dem Gottesdienst verkauften die Ministranten noch Kuchen für ihre anstehende Rom-Wallfahrt im Jahr 2024.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.