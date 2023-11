Ministrantenaufnahme in der Wallfahrtskirche Steinhausen

Am 29. Oktober fand die Aufnahme der neuen Ministranten in Steinhausen statt. Die ganze Kirchengemeinde freute sich, drei neue Gesichter bei den Ministranten in der Wallfahrtskirche in Steinhausen begrüßen zu dürfen. Neu aufgenommen wurden Lea Perwas, Adrian Schmid und Leon Wendel. Ebenfalls kamen bereits im laufenden Jahr Alysha und Timo Stocker dazu. Bis vor kurzem hatte Steinhausen nur noch sieben Ministranten, daher sind alle froh, diese Zahl mal wieder erhöhen zu können. Es wurden Dankesworte an alle ausgesprochen für das Engagement, die Zeit und Mühe, die der Kirchengemeinde entgegengebracht werden. Leider musste bei dieser Gelegenheit Amanda Erhart nach sechsjährigem Ministrantendienst verabschiedet werden. Es wurde ihr für den zuverlässigen Dienst mit einem kleinen Geschenk und einer Urkunde gedankt, verbunden mit der Bitte, sie irgendwann in einem anderen Ehrenamt wieder begrüßen zu dürfen.

