Mini–Marco–Mitmachtag

Bereits zum vierten Mal luden die Riedlinger Basketballer alle Kinder zum MMM–Tag in die Realschulsporthalle ein. 40 Kinder aus Riedlingen und Sigmaringen folgten der Einladung und erlebten einen Tag voller Bewegung und Spaß. Nach der Begrüßung wurde an Marco erinnert, einem Basketballvereinsmitglied, der 2015 plötzlich mit nur 22 Jahren verstarb. Marco hatte den Basketballern gezeigt, dass das Leben — auch, wenn es gesundheitliche Einschränkungen gibt — Spaß machen kann und soll. Wettbewerb und Wettkampf sind dabei zweitrangig, sondern Gemeinschaft und Freude und Spaß an Bewegung und Spiel sind viel wichtiger.

Seiner Lebensphilosophie entsprechend war dieser Tag gestaltet: morgens war in der ganzen Sporthalle ein großer Bewegungsparcours aufgebaut, durch den sich die Kinder in kleinen Gruppen ohne Zeitdruck oder weitere Vorgaben durchspielen konnten. Nach einem leckeren Mittagessen, das durch eine finanzielle Unterstützung des Vereinsevents durch den DOSB im Rahmen der Aktion „Sporttage sind Feiertage“ für alle kostenlos war, ging es wieder in die Halle. Basketballspiele im Turniermodus wechselten sich mit Treffspielen ab. Gegen 14.30 Uhr kam der große Höhepunkt des Tages: die Siegerehrung für alle Kinder, die sich den ganzen Tag über bewegt hatten. Mit einer Medaille, einer MMM–Schildmütze und einer kleinen süßen Stärkung wurden sie vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden und den Riedlinger Trainerinnen verabschiedet.

Ein Dank ging auch an alle weiteren Helfer und die Sigmaringer Gäste. Ganz in Marcos Sinne verließen lauter glückliche aber verschwitzte Kinder als Sieger die Halle.