Der Kader des SV Mietingen, des Aufsteigers in die Frauenfußball–Landesliga II, hat sich im Vergleich zur Vorsaison kaum verändert. Deshalb ist das Ziel in der neuen Spielklasse für den Coach Roland Dwornik auch klar: „Erste Priorität ist der Klassenerhalt, unsere Gegner sind meist unbekannt, was natürlich auch ein Vorteil für uns sein kann.“

Klare Marschroute

Dennoch wird es schwer für den SVM, denn es gibt vier Direktabsteiger und der Fünftletzte geht in die Relegation. „Wir müssen in Sachen Athletik topfit für die Landesliga sein und Fehler im Spiel vermeiden, denn dies wird in der Landesliga sofort bestraft“, ist sich das Trainerteam um Dwornik einig. Diesem gehören Reinhold Dobler (Co–Trainer) und Peter Jerg (Torwarttrainer) an.

Kader von 20 Spielerinnen

Mit einem Kader von 20 Spielerinnen geht der SVM die neue Saison an. Nicht mehr dabei ist Johanna Bretzel, die studienbedingt kürzertritt. Neu im Team ist Leonie Miller (vom SV Burgrieden) und Sarah Meiböck, die aus Österreich kam. Wenn es eng wird, steht sicherlich eine Spielerin der früheren „Zweiten“ zur Verfügung, die als Meister der Bezirksliga Riß zurückgezogen war.

Ehrgeiz und Willensstärke im Team, darauf baut Dwornik in der kommenden Saison. „Unsere Defensivarbeit zu verbessern ist vorrangig nötig.“ Dies habe man in den WFV–Pokalspielen gegen Unterzeil/Reichenhofen (6:5) und Alberweiler (0:9) sowie in den Testspielen gegen Aach–Linz–Denkingen (4:6) und die SSG Ulm 99 (3:1) gesehen. „Überraschend gut lief jedoch die Vorbereitungsphase, mindestens 16 Spielerinnen waren auch während der Urlaubszeit im Training, beste Voraussetzung für einen Trainer“, sagt Dwornik.

Vorfreude auf das Abenteuer Landesliga

Die Mietingerinnen starten am Sonntag, 10. September (Anstoß: 12.30 Uhr), beim SC Unterzeil–Reichenhofen in die Ligasaison, da die Partie gegen den SV Unterjesingen auf Dienstag, 3. Oktober (13 Uhr), verlegt worden ist.

Frohgemut sind auch Abteilungsleiterin Verena Birk und Spielleiterin Michaela Röhrer: „Die Saison wird herausfordernd, aber wir freuen uns auf das Abenteuer Landesliga und auf die Unterstützung unserer vielen treuen Fans.“

SV Mietingen: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Leonie Miller (SV Burgrieden), Sarah Meiböck (Österreich).

Abgänge: Johanna Bretzel (berufsbedingte Pause).

Trainer: Roland Dwornik (Chefcoach), Reinhold Dobler (Co–Trainer), Peter Jerg (Torwarttrainer/alle wie bisher).

Vorjahresplatzierung: Meister der Regionenliga VI.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Meisterschaftsfavorit: TSV Sondelfingen, SV Alberweiler, Spvgg. Berneck/Zwerenberg.