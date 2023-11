Ein Forst in der Nähe von Laupheim: Pilzsammler Klaus Müller streift über moosbedeckten Waldboden. Nachdem es die Tage zuvor geregnet hat, hält der Mietinger Ausschau nach Pilzen, die nun aus dem Boden sprießen. Nach Ende einer Trockenphase sind die Bedingungen gut, vor Saisonende noch essbare Exemplare aufzuspüren.

Mietinger lässt bei Zweifeln den Pilz stehen

Jahr für Jahr kommt Klaus Müller, der langes, zusammengebundenes Haar und Bart trägt, auf seiner üblichen Tour durch seinen Lieblingswald an einer Ansammlung von Pilzen an einem Baumstumpf vorbei. Er freut sich, doch lässt die Schwammerl links liegen. „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass die Pilze essbar sind, aber trotzdem lasse ich da die Finger davon“, sagt der Pilzsammler.

Klaus Müller ist immer vorsichtig: Fast jeder Speisepilz hat einen giftigen Doppelgänger: Eine falsche Bestimmung des Pilzes kann tödlich enden. (Foto: Christian Reichl )

Müller hat keinen Zweifel, dass es sich bei den gelblich-braunen Pilzen um Stockschwämmchen handelt. Häufig wächst diese Gattung auf Totholz, doch besteht hohe Verwechslungsgefahr mit dem tödlich-giftigen Gift-Häubling. „Der Gift-Häubling mogelt sich manchmal sogar zwischen Stockschwämmchen“, erläutert der 36-Jährige. Lediglich anhand kleiner Schüppchen am Stiel lassen sich die Pilze optisch voneinander unterscheiden. Also lieber auf Nummer sicher gehen.

Kein Pilz für Anfänger: Das Stockschwämmchen unterscheidet sich vom tödlich-giftigen Gift-Häubling nur anhand kleiner Schüppchen am Stiel. (Foto: Christian Reichl )

Ein Fund löst die Begeisterung für Pilze aus

Klaus Müller ist zwar kein Mykologe, aber er hat sich ein breites Wissen über Pilze und ihr Habitat angeeignet. „Ich bin Hobbyist und Autodidakt“, sagt er. Sein Wissen habe er sich in Fachbüchern angelesen. Im Internet tauscht er sich mit Gleichgesinnten zur Pilzbestimmung aus.

Mit 14 war Müller erstmals im Wald Pilze sammeln, er begleitete einen Freund und dessen Mutter. „Wir waren auf der Suche nach Parasol“, erinnert er sich. Viele Jahre später wird er auf einen Artikel aufmerksam, der von einem ertragreichen Jahr für Parasol berichtet. Der Pilz gilt als große Delikatesse, verzehrt wird nur der genießbare Hut, der sich wie ein Schnitzel panieren lässt.

Damals zieht Müller optimistisch los: Fündig wird er auf der Suche nach dem Parasol nicht, aber er steigt tiefer in die Thematik ein. Sein Schlüsselerlebnis hat er vor drei Jahren, als er nach einem Tag vergeblicher Suche auf eine Lichtung stößt, die übersät mit Steinpilzen ist. Für ihn ein unglaubliches Gefühl: „Steinpilze lassen mein Herz höher schlagen.“

Pilzsammeln ist für ihn Ausgleich zur Arbeit

Solche Momente würden den Reiz am Pilzsammeln ausmachen: „Einen Pilz zu finden, löst Begeisterung aus“, sagt Müller. Diese Reaktion könnte ein Überbleibsel aus der Menschheitsgeschichte sein, als wir noch als Jäger und Sammler lebten, sagt er schmunzelnd. Müller schätzt die Zeit, die er im Wald verbringen kann: „Es ist ein toller Ausgleich zu meiner Arbeit als Mechaniker und Musiker“, schwärmt er. Pilze seien für ihn eine Delikatesse. Das habe dazu geführt, dass er sich mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob ein Pilz essbar, unverträglich oder gar giftig ist.

In seiner Freizeit geht der 36-jährige Klaus Müller leidenschaftlich gerne Pilze sammeln. (Foto: Christian Reichl )

Neben einer Tanne entdeckt Müller kurze Zeit später einen orangen Pilz, den er als Anschauungsobjekt auswählt. Er geht in die Hocke und schaufelt behutsam den nadelbedeckten Boden um den Stiel des Pilzes zur Seite. „Der Pilz wird so weit unten wie möglich angefasst und im Ganzen vorsichtig herausgedreht, da für eine Bestimmung oft gerade die Stielbasis benötigt wird“, betont Müller.

Beim sichtbaren Teil handele es sich lediglich um den Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz, das Myzel, befinde sich im Erdreich. Dieses Geflecht aus Zellen durchzieht den Waldboden: „Das Loch verschließen wir jetzt wieder, damit das Myzel nicht austrocknet.“ Im kommenden Jahr wird Müller an dieser Stelle nachsehen, ob das Myzel einen neuen Fruchtkörper ausgebildet hat.

Speisepilze haben oft giftige Doppelgänger

Die Angst, einen „falschen“ Pilz anzufassen, sei generell nicht begründet. „Pilze sind per se nicht kontaktgiftig“, sagt Müller. Fast alle Exemplare sind im rohen Zustand bei Verzehr giftig. Auch Speisepilze werden oft erst durch das Erhitzen genießbar. Gefährlich kann es aber in der Küche werden. Denn so gut wie jeder Speisepilz hat laut Müller einen giftigen, ihm sehr ähnlichen Doppelgänger. Am bekanntesten dürfte die Verwechslungsgefahr zwischen Champignon und dem grünen Knollenblätterpilz sein.

Einer der bekanntesten Giftpilze in unseren Wäldern ist der Rote Fliegenpilz. Nicht alle giftigen Pilze lassen sich so leicht bestimmen. (Foto: Christian Reichl )

Immer wieder kommt es durch Unwissenheit zu Vergiftungen und auch Todesfällen bei Laien. „Viele nehmen Pilzsammeln auf die leichte Schulter. Wenn man sich auskennt, dann kommt es in der Regel gar nicht zu diesen Vergiftungsfällen.“ Er selbst lasse im Zweifel immer die Vernunft walten: „Den essbaren Perlpilz zum Beispiel lasse ich generell stehen“, sagt Müller. Zu groß sei ihm die Ähnlichkeit mit dem stark giftigen Pantherpilz.

Schließlich geht es um die genaue Bestimmung des gefundenen Pilzes: Hierfür müssen laut Müller verschiedene Aspekte miteinbezogen werden. Zum einen sieht er sich den Pilz genau an und achtet auf Merkmale des Huts, der Lamellen, des Stiels und Fleischs ‐ Form, Farbe, Beschaffenheit und Geruch sind entscheidend. Zum anderen gleicht er seine Vermutung mit dem Fundort ab.

Im konkreten Fall vermutet Müller auch wegen der naheliegenden Weißtanne einen Lachs-Reizker (Gattung: Milchling), eine Pilzart aus der Familie der Täublingsverwandten. „Hunderte Arten, sowohl genießbar als auch ungenießbar, gehören dazu“, schildert Müller. Als Müller den mutmaßlichen Lachs-Reizker mit dem Messer anschneidet, läuft orange Milch aus, die nach und nach rötlicher wird. Dadurch ist sich Müller in seiner Vermutung sicher.

Pilz verfärbt sich beim Anschneiden tintenblau

„Die Blut-Reizker sind eine der am einfachsten zu bestimmenden Lamellenpilze, da alle orange oder rot milchenden Reizker essbar sind“, sagt der Pilzsammler. Obwohl er zu den genießbaren Pilzen zählt, ist er aufgrund seines teils bitteren und harzigen Geschmacks kein beliebter Speisepilz. Die Suche zwischen den Tannen geht weiter. Da beginnt es zu regnen. Die Bilanz des Tages ist bis dahin eher mäßig.

Dieser Schopftintling ist bereits ungenießbar: Essbar ist der Speisepilz nur solange er noch reinweiß und sein Hut noch geschlossen ist. (Foto: )

Gleich zu Beginn konnte Müller einen Schopftintling ausmachen, den er aber stehen ließ. Der Speisepilz, der von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum „Pilz des Jahres 2024“ gewählt wurde, macht seinem Namen alle Ehre. „Bei älteren Exemplaren lösen sich wie in diesem Fall Hut und Lamellen zu einer tintenartigen Flüssigkeit auf“, sagt Müller. Er betont, genießbar sind Tintlinge nur in rein weißem Zustand. Generell für Pilze gelte, dass nur junge und frische Exemplare verwendet werden dürfen, ansonsten droht eine sekundäre Pilzvergiftung (Lebensmittelvergiftung).

Im Alter lösen sich Hut und Lamellen des Schopftintlings in einer tintenartigen Flüssigkeit auf. (Foto: Christian Reichl )

Ganz am Ende der Tour, an einer seiner letzten vorgemerkten Stellen, wird Müller noch mit einem Pilz belohnt, der ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Schnell ist er sich sicher, dass es sich um einen Flockenstieligen Hexen-Röhrling handeln muss. Seine Vermutung überprüft Müller mit einem Schnitt durch den Pilz. Wie durch Zauberhand färbt sich das Fleisch tintenblau. In früheren Zeiten hätten die Menschen dies für Hexerei gehalten, erklärt der Mietinger. In alten Pilzbüchern wurde der Hexen-Röhrling häufig als giftig klassifiziert. Heute gilt dieser als hervorragender Speisepilz, der an den Geschmack von Steinpilzen heranreicht. Für Müller ist es seine persönliche Nummer eins.

Beim Anschneiden verfärbt sich das Fleisch des Flockenstieligen Hexen-Röhrlings innerhalb weniger Sekunden wie durch Magie tintenblau. (Foto: Christian Reichl )

(Lebens)wichtige Hinweise zum Pilzsammeln:

Eine Warnung des Pilzexperten: „Niemals Pilze essen, die man nicht zu 100 Prozent bestimmen kann und im Zweifel immer einen Pilzsachverständigen fragen“, sagt Müller. Ein weiterer Appell richtet sich an den sorgsamen Umgang mit der Natur: Für Pilze in den heimischen Wäldern gelten Sammelbeschränkungen. Gesammelt werden darf nur für den Eigenbedarf. Die Höchstmenge an Pilzen pro Tag und Person beträgt maximal zwei Kilogramm.