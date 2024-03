Verdiente erste Heimniederlage für SV Mietingen

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga die erste Niederlage auf eigenem Platz kassiert. Das Team von Coach Philipp Lang unterlag dem FC Albstadt mit 2:4 (2:1) und rutschte in der Tabelle auf Platz sechs ab.

Verdienter Gästesieg

Am Ende war es ein verdienter Sieg der Gäste, weil sie in Hälfte zwei die bessere Mannschaft waren, mehr Ballbesitz und die klarere Chancen und in Denis Mazrekaj den erfolgreicheren Torjäger hatten.

„Wir haben heute wieder einmal gezeigt, dass wir Fußball spielen können und uns durch ein frühes Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte FCA-Spielertrainer Abdussamed Akbaba.

Glaser trifft zur 2:1-Pausenführung

Allerdings profitierte sein Team auch von einem umstrittenen Foulelfmeter kurz vor der Pause, den Mazrekaj sicher verwandelte. Badstuber hatte nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns um Fabio Grillo das Foul von Luca Badstuber an FCA-Kapitän Andreas Hotz im Gegensatz zur Mietinger Mannschaft und deren Anhang im Strafraum gesehen.

Kurz vor der Pause traf Co-Spielertrainer Christian Glaser, der mit einer leichten Grippe ins Spiel gegangen war, nach einem Doppelpass mit Ben Rodloff zur 2:1-Pausenführung für den SVM. Robin Ertle hatte seine Farben schon nach drei Minuten mit einem gezielten Flachschuss in Führung gebracht.

Appell zu Pause

Ertle war es auch, der noch zwei weitere gute Chancen liegen ließ (5., 11.). Zur Halbzeit ging das Ergebnis in Ordnung. Mietingen war in diesem sehr guten Landesligaspiel bis dahin mindestens das eine Tor besser als der FCA, der auch seine Chancen im Spiel nach vorn suchte.

„Zur Pause habe ich den Jungs gesagt, dass hier noch was geht“, machte Akbaba deutlich. Und es ging was, weil sich der Gastgeber zu weit in die eigen Hälfte drängen ließ, dem Gegner das Spiel weitgehend überließ und kaum noch zu Torchancen kam. „Wir waren in der zweiten Halbzeit zu passiv, konnten nach vorn nur noch Nadelstiche setzen. Das war zu wenig“, analysierte Philipp Lang.

Deutliches Chancenplus in Hälfte zwei

In Durchgang zwei hatte Albstadt ein deutliches Chancenplus von acht zu drei und nutzte immerhin drei. Zunächst traf Andreas Hotz nach einem kapitalen Fehler von Lukas Schick, der eine Kopfballabwehr direkt ins Zentrum servierte (65.), und dann schlug Mazrekaj noch zweimal zu.

Zunächst traf er mit einer Direktabnahme (77.) und dann nach einem gut ausgespielten Konter (90.). Allerdings hatte erneut Ertle noch eine große Chance auf 3:3 zu stellen, doch sein Schuss vom Elfmeterpunkt landete klar über dem Kasten von FCA-Keeper Chris-Ian Leitenberger.

Selbstkritik beim SV Mietingen

„Wer solche Chance nicht macht, muss sich nicht wundern, das Spiel zu verlieren“, übte Ertle Selbstkritik. Dennoch ließ man im Mietinger Lager die Köpfe trotz der ersten Heimniederlage die Köpfe nicht hängen.

„Ich bin heute nicht enttäuscht, weil wir in der ersten Halbzeit gegen einen wie erwartet sehr starken Gegner sehr gut gespielt, aber leider das zweite Tor nicht gemacht haben“, resümierte Lang. Und Ertle setzte einen drauf: „Wir haben heute den möglichen Sprung auf Platz zwei verpasst, aber unter dem Strich spielen wir eine tolle Saison.“

Am kommenden Sonntag gastiert der SV Mietingen beim FV Ravensburg II (Anstoß: 13 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

SV Mietingen - FC Albstadt 2:4 (2:1). SVM: Wiemer - Schick (83. Egle), Rolser, Jerg, Badstuber (78. Schefffold) - Meneghini, Hagel (89. Bösch), Glaser (73. Rauß) - Rodloff, Ertle, Mayer. Tore: 1:0 Robin Ertle (3.), 1:1, 2:3, 2:4 Denis Mazrekaj (38. FE, 77., 90.), 2:1 Christian Glaser (45.), 2:2 Andreas Hotz (65.). SR: Grillo (Ulm). Z.: 320.