Veranstaltung zum Thema „Sexualerziehung im frühen Kindesalter“

Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau bietet im Rahmen der Elternschule eine Kooperationsveranstaltung mit dem Kindergarten Mietingen unter dem Titel „Sexualerziehung im frühen Kindesalter ‐ muss das sein???“ an. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 26. September, im Don-Bosco-Haus in Mietingen statt. Referentin ist Elfi Eyssel, Fortbildnerin für Sexualerziehung aus Biberach.

Kinder seien neugierig auf sich selbst und alles, was ihnen begegne. Mit allen Sinnen erkundeten und entdeckten sie ihre immer größer werdende Welt. Das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und Nähe, die Freude und Lust am eigenen und anderen Körper, aber auch Ängste und Unsicherheiten sind Äußerungen kindlicher Sexualität, heißt es in der Ankündigung der Katholischen Erwachsenenbildung.

Doch wer kenne nicht die Situation, dass Kinder neugierig aufeinander zugehen und nicht nur im Bilderbuch die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen beobachten wollen, sondern auch einmal live? Erwachsene reagierten dann sehr unterschiedlich: von Verständnis und Unterstützung bis hin zur Empörung. Doch welche Reaktion ist rchtig? Wie lässt sich den Kindern begegnen, wenn man selbst unsicher ist? Wie geht man mit Grenzen und Grenzüberschreitungen um? Wie entwickelt und äußert sich kindliche Sexualität und wie kann eine sexualfreundliche Erziehung aussehen? Das sind nur einige Fragen, über die es bei dem Elternabend geht.

Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens 19. September bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 07371/93590, Mail info@keb-bc-slg.de oder online unter www.keb-bc-slg.de erforderlich.