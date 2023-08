Torspektakel in Mietingen

Was für ein Spektakel: Der SV Mietingen hat in der Fußball–Landesliga das Heimspiel gegen den TSV Riedlingen mit 7:5 (4:3) gewonnen. Für den SVM war es der zweite Dreier im zweiten Spiel. Der TSV wartet derweil weiter auf den ersten Saisonsieg.

Zweigeteiltes Fazit von Lang

Das Fazit von SVM–Coach Philipp Lang fiel zweigeteilt aus. „Ich bin mit den drei Punkten zufrieden und auch mit der Art und Weise wie wir die Tore erzielt haben. Wir haben die Schwächen des Gegners sehr gut ausgenutzt“, sagte er. „Andersherum haben wir aber auch jedes der fünf Gegentore durch individuelle Fehler vorbereitet. Das gilt es künftig abzustellen.“ Für die Zuschauer sei es natürlich ein geiles Spiel gewesen.

Enttäuschung beim TSV

„Natürlich sind wir enttäuscht, wenn man auswärts fünf Tore schießt und doch mit nichts nach Hause fährt. Drei Gegentore in Halbzeit eins haben wir hergeschenkt, das war eine dilettantische Zweikampfführung“, bilanzierte TSV–Coach Markus Keller. „In der zweiten Halbzeit lief es in der Abwehr besser, aber es war noch nicht landesligawürdig. Die Niederlage war letztlich verdient. Mietingen hat einfach und schnörkellos gespielt und die Chancen genutzt.“

Offenen Schlagabtausch von Beginn an

Die 452 Zuschauer im Mietinger Rodi–Sportpark sahen von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften gingen offensiv zu Werke, zeigten sich in der Defensive jedoch derweil nicht immer sattelfest. Die erste gute Chance verzeichneten die Gäste: Pascal Schoppenhauers Sieben–Meter–Schuss parierte SVM–Keeper Dominik Gertler (6.). Kurz darauf flankte Ben Rodloff auf Roland Mayer — 1:0 (9.). Der erhöhte auf Vorlage von Dominik Glaser nur acht Minuten später auf 2:0. Robin Ertle (24.) und Rodloff (26.) verpassten das 3:0.

Nun war Riedlingen am Zug. Schoppenhauer (27.) scheiterte noch per Direktabnahme an Gertler, danach legte Manuel Fauler für Dennis Altergot auf — 2:1 (32.). Mietingen schlug schnell zurück, auf Pass von Mayer lochte Robin Ertle zum 3:1 ein (35.). Wiederum Dennis Altergot besorgte das 3:2 (40.). Mayer markierte für den Gastgeber das 4:2 (43.). Den Schlusspunkt in Hälfte eins setzte erneut Dennis Altergot zum 4:3 (45.).

Riedlingen gerät in Unterzahl

In Halbzeit zwei setzte sich der offene Schlagabtausch fort. Die SVM–Abwehr war nicht im Bilde, Hannes Schmid nutzte die Verwirrung zum 4:4 (46.). Eine Minute später rettete SVM–Keeper Gertler in höchster Not gegen Dennis Altergot. Nach einer Ecke erreichte der Ball Ertle, der schloss ab, die Kugel gelangte zu Christian Glaser — 5:4 (50.).

In Minute 53 erzielte Dennis Altergot auf Pass von Fabian Ragg das 5:5. Auf der Gegenseite touchierte ein Schuss von Christian Glaser den Pfosten (54.). Nach einem Ballverlust der Mietinger im Spielaufbau ging Dennis Altergots Abschluss aus 16 Metern nur knapp am Tor vorbei (58.). Wenig später brachte Artur Altergot Mietingens Ertle im Mittelfeld zu Fall und sah dafür die Gelb–Rote Karte (60.).

Demuth setzt Schlusspunkt

Der SVM hatte in Überzahl nun optische Vorteile. Mayer zog aus sechs Metern ab, Stefan Hermanutz hielt glänzend (70.). Beim Schuss von Marius Meneghini war der TSV–Keeper jedoch machtlos — 6:5 für Mietingen (71.). Riedlingen ließ sich nicht hängen, Raggs Abschluss entschärfte SVM–Keeper Gertler (84.).

Mit einer Co–Produktion zweier Einwechselspieler machte Mietingen schließlich den Sack zu. Eine Vorlage von Andreas Bösch verwertete Sören Demuth zum 7:5 (88.).

Harte Aufgaben warten

Am kommenden Samstag gastiert der TSV Riedlingen nun beim FV Olympia Laupheim (Anstoß: 15.30 Uhr). Der SV Mietingen muss am gleichen Tag beim Verbandsliga–Absteiger FC Wangen ran (14 Uhr).

„Das wird erneut eine harte Aufgabe. Letzte Saison haben uns noch zwei Ligen getrennt“, blickte SVM–Coach Lang voraus. „Wir werden uns wieder sehr akribisch vorbereiten im Training und dann ist auch gegen Wangen was drin.“

Die Partie im Stenogramm:

SV Mietingen — TSV Riedlingen 7:5 (4:3). SVM: Gertler — Schick, Rolser (63. Hagel), Jerg, Scheffold (83. Demuth) — Meneghini, D. Glaser, C. Glaser (90. +3 Rauß) — Rodloff, Mayer (88. Bösch), Ertle (90. +1 Egle). TSV: Hermanutz — Schmid, Fauler, A. Altergot — Münz, Schmid, Striegel (74. Retunskij), Leger (8. Siefert/70. Mehidi), Ragg — Schoppenhauer, D. Altergot (70. Klimask). Tore: 1:0, 2:0, 4:2 Roland Mayer (9., 17., 43.), 2:1, 3:2, 4:3, 5:5 Dennis Altergot (32., 40., 45., 53.), 3:1 Robin Ertle (35.), 4:4 Hannes Schmid (46.), 5:4 Christian Glaser (50.), 6:5 Marius Meneghini (71.), 7:5 Sören Demuth (88.). SR: Fabian Boneberg (SV Aichstetten). Z.: 452. Bes. Vork.: Gelb–Rot für Artur Altergot (60./TSV, wiederholtes Foulspiel).