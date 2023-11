SVM reist mit viel Respekt ins Allgäu

Zum Abschluss einer bisher grandiosen Hinrunde wartet auf die Landesliga-Fußballer des SV Mietingen noch ein ganz dickes Brett. Am Samstag treten sie um 14.30 Uhr im Allgäu beim TSV Heimenkirch an.

Verliert der SVM, ist er auch seinen zweiten Platz los. Der Tabellenvierte Heimenkirch hat zwar drei Punkte weniger auf dem Konto, aber die bessere Tordifferenz. Dazu trug vor allem die Defensive bei, zwölf Gegentore sind ligaweit der zweitbeste Wert. Die Mietinger Offensive, ihrerseits die zweitbeste der Liga, wird also besonders gefordert sein.

Doch SVM-Coach Philipp Lang sieht grundsätzlich viel Qualität beim Gegner und Parallelen zum eigenen Team: „Das sind zwei Mannschaften, die über die Hinrunde gut performt haben und es für den Augenblick verdient haben, oben mitzuschwimmen.“ Lang hat „höchsten Respekt“ vor dem TSV, der über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern verfüge und „kompromiss- und schnörkellos“ auftrete.

War die Mannschaft in ihrer Aufstiegssaison noch stark auf Standards und Offensivspieler Tobias Schuwerk ausgerichtet, präsentiert sie sich nun deutlich breiter aufgestellt. Schuwerks Erbe trat unter anderem der 24-jährige Simon Weber an, der vor seinem Wechsel zwei Klassen tiefer kickte und nun bereits auf neun Treffer kommt. Sein Team bereitet Lang zudem auf schnelle Außenspieler sowie flankenähnliche Einwürfe vor. Der SVM tritt mit demselben Personal wie in der Vorwoche beim Sieg gegen Baindt an.