SVM-Coach Lang erwartet nach Balingen-Spiel eine Reaktion seines Teams

Nach 27 ungeschlagenen Meisterschaftspartien erwischte es den SV Mietingen bei Spitzenreiter Balingen II gleich happig mit einer 0:4-Pleite. SVM-Coach Philipp Lang will mit seinem Team gleich am Samstag gegen Mitaufsteiger SV Baindt in die Erfolgsspur zurückfinden. Anstoß im Rodi-Sportpark ist um 14.30 Uhr.

„Wir wollen eine Reaktion zeigen, am besten mit einem Sieg oder zumindest einem Punkt“, sagt Lang, der neben einem positiven Resultat auch auf eine Leistungssteigerung hofft. Die Motivation sollte den Mietingern auch nach der ersten Meisterschaftsniederlage im Kalenderjahr nicht schwerfallen. Zum einen ist der SVM mit vier Zählern Rückstand nach wie vor erster Verfolger des Ligaprimus. Zum anderen können die Mietinger das Jahr noch ohne Heimniederlage abschließen, wenn sie am Samstag sowie zwei Wochen später im Derby gegen Laupheim punkten.

Doch zunächst steht der Vergleich mit dem Mitaufsteiger an. Der Meister der Bezirksliga Bodensee machte in der Vorbereitung mit starken Leistungen von sich reden und setzte auch gleich im Verbandspokal mit den Erfolgen gegen die Ligakonkurrenten Sulmetingen und Riedlingen Duftmarken. Doch schon zum Ligaauftakt wurde Baindt ordentlich durchgeschüttelt und lag bei der 3:5-Pleite in Wangen bereits zur Pause mit 1:5 hinten. Es folgte der einzige Auswärtspunkt in Albstadt. Nach 13 Partien steckt Baindt als Tabellenvierzehnter mit acht Punkten und 14:32 Toren tief im Abstiegskampf.

SVM-Coach Lang ist allerdings weit davon entfernt, den Gegner zu unterschätzen und zählt spontan ein halbes Dutzend Spieler auf, auf die es zu achten gilt. „Baindt ist stark besetzt und verfügt über offensive Qualitäten“, sagt Lang. Die brachten die Baindter zuletzt jedoch nur selten zur Entfaltung. Sein Team mache hinten zu viele Fehler und vorne keine Tore, nannte Baindts Trainer Jens Rädel nach der jüngsten 0:4-Pleite gegen Heimenkirch die Defizite. Diese Fehleranfälligkeit dürfte auch gegen die offensivstarken Mietinger nicht ohne Folgen bleiben.

SVM-Trainer Lang muss am Samstag ohne drei Spieler planen. Sören Demuth zog sich bei einem Einsatz in der zweiten Mannschaft einen Muskelfaserriss zu und wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können. Zudem ist Steffen Sandmaier privat verhindert und David Egle fehlt verletzt.