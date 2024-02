SV Mietingen will das hohe Level der Hinrunde bestätigen

Das sportlich erfolgreiche Jahr 2023 hat seinen Platz in der Vereinsgeschichte des SV Mietingen bereits sicher. Mit dem erstmaligen Gewinn des Hallenkreismeistertitels hätte auch dieses Jahr nicht besser beginnen können. Doch der SVM und sein ehrgeiziger Trainer Philipp Lang wollen sich auf diesen Erfolgen nicht ausruhen.

Um die Leistungsbereitschaft seiner Spieler muss sich der SVM-Trainer keine Sorgen machen. Doch kleine Motivationsspritzen in der Vorbereitung können auch nicht schaden. So erwarten die SVM-Kicker einige attraktive Tests, für die sie sich sicherlich empfehlen wollen. Der Höhepunkt dürfte der Vergleich mit Regionalligist FC Memmingen darstellen, der am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Mietinger Nebenplatz antritt. „Memmingen hat bei uns angefragt“, berichtet Lang und ergänzt: „Normalerweise muss man für so ein Spiel zahlen. Solch eine Chance muss man wahrnehmen.“

Alle anderen Gegner hat Lang bewusst ausgewählt und freut sich über eine „gute Mischung“. Einerseits seien es „Mannschaften, die uns bespielen und die Qualität haben, unsere Fehler zu bestrafen.“ Dazu zählen etwa die Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd und FV Biberach. Andererseits warten Gegner, „die wir bespielen müssen und zum Beispiel deren Konterspiel unterbinden müssen“. Und zum Abschluss erwartet Lang mit dem SV Vogt, Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee, einen Gegner auf Augenhöhe.

Den jüngsten Triumph in der Halle bezeichnet Lang als „tollen Erfolg, den Verein und Mannschaft genossen haben“. Zudem sei es „etwas Schönes, auch in dieser Saison einen Titel zu holen. Das gibt uns Selbstvertrauen“. Langs Blick richtet sich aber längst wieder auf die Meisterschaft, denn „zählen tut’s draußen“.

Dort stürmten die Mietinger bekanntlich nach dem Landesliga-Aufstieg direkt wieder in die Spitzengruppe. „Diese Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit“, mahnt der 41-Jährige. „Wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine Riesenvorrunde gespielt haben und es eine Riesenherausforderung ist, wieder auf dieses Level zu kommen.“ Dafür müsse das Team die Arbeit so erledigen wie in der Hinrunde. „Das Ziel bleibt, dass wir die Liga halten.“ Gleichwohl hat der SVM-Coach den Anspruch, „das Niveau weiter zu erhöhen und uns Woche für Woche zu verbessern“.

Vier zuletzt verletzte Akteure wollen in der Rückrunde den Konkurrenzkampf anheizen. Matthias Tietze, David Egle und Dominik Gertler waren in dieser Saison verletzungsbedingt kaum oder gar nicht im Einsatz. Auch der im Jahresendspurt fehlende Sören Demuth kehrt zurück. So dürfte Lang in der Vorbereitung der komplette Kader zur Verfügung stehen, wenn er seine Mannschaft vier Mal pro Woche versammelt. Den Abschluss der ersten Trainingswoche bildet der Testkick am Samstag bei Bezirksliga-Primus TSG Ehingen.

Die Testspiele im Überblick: Samstag, 3. Februar, 13.30 Uhr: TSG Ehingen – SVM; Dienstag, 6. Februar, 18.30 Uhr: SVM – FC Memmingen; Freitag, 9. Februar, 16 Uhr: SSV Ehingen-Süd – SVM; Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr: SVM – FV Illertissen II; Samstag, 17. Februar, 14 Uhr: TSV Kirchberg – SVM; Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr: FV Biberach – SVM; Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr: SVM – SV Schemmerhofen; Sonntag, 3. März, 15 Uhr: SVM – SV Vogt; Landesliga: Samstag, 9. März, 17 Uhr: TSV Riedlingen – SVM.