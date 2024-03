SV Mietingen will Bilanz aufbessern

Der SV Mietingen hat am Samstag (Spielbeginn: 15 Uhr) mit dem FC Albstadt einen der renomiertesten Clubs der Fußball-Landesliga zu Gast. Lange Jahre spielte der FCA in der Verbandsliga, wollte auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zurück in diese Gefilde. Aktuell dümpelt man allerdings nach einem Umbruch im Team im Mittelfeld der Landesliga herum.

Besser als der derzeitige Tabellenstand

„Platzierung und Wechsel im Kader spielen sicher einer Rolle, dennoch erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe gegen den FC Albstadt“, erklärt Mietingens Coach Philipp Lang. Dies sei schon beim Hinrundenspiel auf der Westalb (1:1) so gewesen.

Albstadt sei sicherlich besser als es der derzeitige Tabellenstand mit Rang neun ausweise. Zumal die Mannschaft von Spielertrainer Armin Hotz doch noch den einen oder anderen Routinier im Team und mit Denis Mazrekaj einen der besten Torjäger der Liga in seinen Reihen habe.

Vorfreude beim FCA

Zuletzt gewann Albstadt überzeugend mit 3:0 gegen den TSV Heimenkirch. „Wir freuen uns auf das Spiel in Mietingen, weil dort eine besondere Atmosphäre herrscht. Wir haben bisher zweimal dort gastiert, es war immer cool, viel los, zudem ein toller Sportplatz, insgesamt eine klasse Anlage“, betont Armin Hotz und fügt hinzu: „Wir fahren nicht nach Mietingen, um einen lockeren Osterausflug zu machen, sondern von dort was Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“

Bilanz spricht eindeutige Sprache

Der SV Mietingen dürfte also gewarnt sein, der allerdings auch beim 2:0-Sieg in Friedrichshafen eine gute Leistung zeigte. Wenn man auf die zwei bisherigen Heimspiele des SVM gegen Albstadt in der Landesliga zurückblickt, muss man feststellen, dass die Tormaschine aus Mietingen in diesen Spielen nicht funktioniert hat.

Die Bilanz spricht eine eindeutige Sprache: Null Punkte und 0:8 Tore aus Sicht des Gastgebers. Das gelte es zu ändern. „Wir haben auch für dieses Spiel einen Plan“, sagt Lang. Beide Teams werden wohl mit kontrollierter Offensive versuchen zum Erfolg zu kommen, so der Mietinger Trainer.

Umstellungen beim SVM wahrscheinlich

Gegenüber dem Spiel in Friedrichshafen könnte es zu Umstellungen in der Mannschaft kommen, da Lukas Schick und Timo Hagel sich während der Trainingswoche krank melden mussten. Dominik Glaser und Andreas Bösch seien leicht angeschlagen und Sören Demuth ist privat verhindert.

Dafür habe sich der Fitnesszustand von Ben Rodloff weiter verbessert. „Er ist auf einem sehr guten Weg, auch wenn es noch nicht für 90 Minuten reichen wird“, beschreibt Lang die Lage bei seinem Routinier.