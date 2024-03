Der SV Mietingen gastiert in der Fußball-Landesliga beim VfB Friedrichshafen (Anstoß: Samstag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz). Der Tabellenneunte vom Bodensee (21 Punkte) unterlag am vergangenen Wochenende beim TSV Heimenkirch. Der SV Mietingen (5./30 Punkte) verbuchte nach einem 0:2-Rückstand noch einen Zähler gegen Wangen. In der Hinrunde hatten die Mietinger einen 4:1-Heimsieg gegen die Häfler eingefahren.

Ein Punkt für die Moral

„Respekt vor der Mentalität der Mannschaft, dass sie trotz der Ausfälle gegen Wangen nochmals so zurückgekommen ist. Der Punkt war auch wichtig für die Moral“, lässt SVM-Cheftrainer Philipp Lang das 2:2 vor Wochenfrist Revue passieren.

„Es war gut zu sehen, dass die Mannschaft nach der Niederlage gegen Riedlingen über 90 Minuten die richtige Reaktion gezeigt hat.“

Lang bescheinigt VfB hohe Qualität

Auch gegen Friedrichshafen sei es der Anspruch, wieder an die Leistungsgrenze zu kommen. „Wir wollen auch beim VfB wieder punkten. Das wird nicht einfach, der VfB hat eine hohe Qualität“, so Lang. „Wir werden das Spiel angehen wie jedes andere, unsere Stärken liegen in der Offensive.“

Zurück in den Kader kehren für die Partie am Samstag wieder Luca Badstuber und Steffen Sandmaier. Fraglich sind laut dem SVM-Coach Robin Ertle, Sören Demuth und Felix Scheffold. Nicht zur Verfügung stehen Dominik Glaser und Dominik Gertler.