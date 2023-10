SV Mietingen trifft im Topspiel auf Mengen

Es ist das Topspiel des elften Spieltags der Fußball-Landesliga: Der FC Mengen empfängt den Aufsteiger SV Mietingen (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Der gastgebende Tabellenzweite (22 Punkte) hat zwei Zähler mehr auf dem Konto als der SVM, der als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen ist.

„Wir haben nach dem ersten Platzverweis für Sulmetingen keine Ruhe ins Spiel bekommen, daher geht das Remis in Ordnung. Mit der Leistung in Halbzeit eins konnte ich gut leben“, lässt SVM-Cheftrainer Philipp Lang das 1:1 im Derby vor Wochenfrist Revue passieren.

Seit Wochenbeginn sei der Fokus voll auf das Topspiel in Mengen gerichtet. „Das wird eine schwere Aufgabe. Mengen ist eine spielstarke Mannschaft mit Spielern wie Alex Klotz oder David Bachhofer, die nicht umsonst auf Platz zwei steht“, sagt der 41-Jährige. „Mengen hat auch alle Heimspiele gewonnen. Das sagt eigentlich schon alles.“

Trotz allem gehen die Mietinger selbstbewusst an die Partie ran. „Wir wollen Mengen einen heißen Fight liefern und selbst als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen bleiben. Den Nimbus wollen wir wahren“, so Lang. „Entscheidend wird sein, dass wir 90 Minuten an unsere Leistungsgrenze kommen. Wenn wir das schaffen, dann ist was Zählbares drin.“

Fehlen werden beim SVM am Samstag Ben Rodloff (Rotsperre) und Dominik Glaser (Urlaub). Sehr fraglich ist der Einsatz von Christian Glaser (krank). Lukas Schick kehrt unterdessen wieder in den Kader zurück.