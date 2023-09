SV Mietingen muss in Albstadt ran

Der SV Mietingen gastiert in der Fußball–Landesliga beim FC 07 Albstadt (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr).

Vier Spiele, zehn Punkte lautet die aktuelle Bilanz des SVM, der damit auf Platz zwei rangiert. Der vor der Saison zu den Meisterfavoriten gezählte FCA ist derweil noch sieglos und mit einem Punkt Tabellenschlusslicht.

Leidenschaftliche Leistung gegen Friedrichshafen

Am vergangenen Spieltag bezwang Mietingen den VfB Friedrichshafen mit 4:1. „Der Sieg war über 90 Minuten gesehen verdient. Meine Mannschaft hat eine sehr engagierte und leidenschaftliche Leistung gezeigt“, sagt SVM–Cheftrainer Philipp Lang. „Friedrichshafen hat uns in Hälfte eins schon vor Probleme gestellt, war da offensiv sehr stark.“

Nach dem 1:1 sei der VfB die dominantere Mannschaft gewesen und in Halbzeit zwei optisch überlegen. „Wir sind aber kompakter gestanden, waren besser in den Zweikämpfen drin und sind so besser in die Umschaltmomente gekommen. Das war der Schlüssel zum Sieg“, so der 40–Jährige.

Nicht in Euphorie verfallen

Dennoch werde man jetzt nicht in Euphorie verfallen. „Wir tun sehr gut daran, weiter alles reinzuwerfen. Wenn nur zwei Prozent fehlen, dann wird es schwierig zu gewinnen“, sagt Lang. Der Respekt vor Albstadt sei groß. „Der FCA ist vom Namen her einer der Big Player in der Liga, auch wenn er bisher noch kein Spiel gewonnen hat“, so der SVM–Coach. Für ihn ist es ein 50:50–Spiel, Albstadt dürfte heiß darauf sein, den Turnaround zu schaffen.

„Wir werden das Spiel angehen wie jedes andere auch. Wir werden versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen, aggressiv zu spielen und hinten kompakt“, sagt Lang. „Dann ist was Zählbares drin und es ist das Ziel, mindestens einen Punkt zu holen.“ Nicht dabei sein werde Luca Badstuber (Urlaub). Wieder im Kader stehen Marcel Rolser und Lukas Schick.