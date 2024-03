SV Mietingen muss gegen Tabellennachbarn ran

Der SV Mietingen trifft in der Fußball-Landesliga im ersten Heimspiel des Jahres auf den FC Wangen (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). Beide Clubs sind Tabellennachbarn. Aufsteiger Mietingen (16 Spiele/39:31 Tore/29 Punkte) ist Vierter, Verbandsliga-Absteiger Wangen (16 Spiele/38:25 Tore/28 Punkte) Fünfter. In der Hinrunde hatten sich beide 3:3 getrennt.

Niederlage ist aufgearbeitet

Die 1:2-Niederlage beim TSV Riedlingen in der Vorwoche hat der SV Mietingen aufgearbeitet. „Es war ergebnis- und leistungstechnisch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir hatten eine deutlich zu hohe Fehlerquote im Ballbesitz, auch die Intensität in den Zweikämpfen war zu wenig“, analysiert SVM-Chefcoach Philipp Lang. „Das gilt es jetzt gegen Wangen besser zu machen.“

Hohe Qualität beim FC Wangen

Gegen den FCW, der zuletzt mit 3:2 gegen den TSV Heimenkirch gewann, geht der 41-Jährige von einem ganz anderen Spiel aus. „Wangen gehört für mich zu den drei spielstärksten Teams der Liga. Viele Spieler haben eine hohe Qualität“, sagt Lang und nennt namentlich Oktay Leyla, Okan Housein, Jan Gleinser, Simon Wetzel und Jonas Brüderlin.

„Ganz wichtig wird sein, dass wir mutig spielen und es schaffen, den Spielrhythmus des FC Wangen zu brechen. Ich erwarte, dass wir eine bessere Leistung bringen als gegen Riedlingen, da nehme ich mich nicht aus“, so der SVM-Chefcoach.

Im Hinrundenspiel in Wangen habe man in den ersten 15 Minuten etwas zu viel Respekt gehabt. „Danach haben wir eine hervoragende Leistung gezeigt und bewiesen, dass wir sie ärgern können“, sagt Lang. „Das wollen wir auch diesmal. Das Ziel ist etwas Zählbares.“

SVS-Duo ist fraglich

Fehlen werden beim SV Mietingen Felix Scheffold (Probleme mit der Patellasehne/ist im Aufbautraining) und Steffen Sandmaier (beruflich verhindert). Sehr fraglich sind laut dem SVM-Coach Dominik Glaser (Knieprobleme) und Ben Rodloff. Für Letzteren käme maximal ein Kurzeinsatz infrage.