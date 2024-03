SV Mietingen ist auf Zählbares aus

Mit dem Tabellenelften TSV Riedlingen (14 Spiele/17 Punkte) bekommt es der SV Mietingen auswärts im ersten Pflichtspiel des Jahres in der Fußball-Landesliga zu tun. Die Partie im Donaustadion wird am Samstag um 17 Uhr angepfiffen.

Spektakel in der Hinrunde

In der Hinrunde lieferten sich beide Clubs einen denkwürdigen Schlagabtausch. Mit 7:5 bezwang der SV Mietingen die Riedlinger im August vergangenen Jahres. „Das war ein Spektakel für die Zuschauer. Am Schluss standen der Sieg und die drei Punkte über allem“, erinnert sich SVM-Cheftrainer Philipp Lang an die Partie.

Die Winter-Vorbereitung schloss der SV Mietingen, der trotz Tabellenplatz vier und 29 Punkten auf dem Konto weiter das Ziel Klassenerhalt ausgibt, derweil am vergangenen Sonntag mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Vogt, den Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee, ab. „Da war noch nicht alles gut. Das interessiert aber alles nicht mehr“, so Lang. „Entscheidend ist, dass wir jetzt am Samstag in den Wettkampfmodus umschalten und es schaffen, über 90 Minuten hinweg unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen. Ich bin optimistisch.“

Lang erwartet Spiel auf Augenhöhe

Das Riedlingen sein erstes Pflichtspiel schon hinter sich hat - der TSV verlor vor Wochenfrist beim Spitzenreiter Balingen II - sei kein Nachteil. „Ich erwarte am Samstag ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen offensivstarken Gegner. Zu achten gilt es besonders auf die Offensivreihe mit Altergot, Schoppenhauer und Ragg“, sagt der SVM-Cheftrainer. „In der Vorrunde haben die Riedlinger gezeigt, dass sie jeden Fehler bestrafen.“ Daher müsse man hoch konzentriert zu Werke gehen und mit einer niedrigeren Fehlerquote im Spielaufbau agieren als noch im Vorrundenspiel.

„Wir werden versuchen, kompakt zu stehen, uns aber auch nicht hinten rein stellen“, so Lang. „Wichtig ist, dass wir im ersten Spiel nach der Winterpause gleich etwas Zählbares mitnehmen.“

So sieht die personelle Lage aus

Fehlen werden bei den Mietingern Felix Scheffold (Kniebeschwerden) und Steffen Sandmaier (Urlaub). Unsicher sei noch, ob Dominik Glaser (Knieprobleme) und Ben Rodloff (kommt frisch aus dem Urlaub und war davor angeschlagen) mitwirken können.

Wieder zurück im Kader ist der zuletzt langzeitverletzte Keeper Dominik Gertler nach seinen Schulterproblemen. „Er konnte nicht die ganze Vorbereitung mitmachen und ist noch nicht bei 100 Prozent“, sagt der SVM-Coach. „Im Tor wird gegen Riedlingen definitiv Nico Wiemer stehen.“