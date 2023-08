SV Mietingen geht mit Rückenwind ins erste Heimspiel

Der SV Mietingen empfängt in der Fußball–Landesliga den TSV Riedlingen (Anstoß: Samstag, 17 Uhr). Der SVM geht mit dem Rückenwind des 1:0–Derbyerfolgs beim FV Olympia Laupheim ins erste Heimspiel der Saison. Der TSV hatte sich derweil zum Auftakt mit einem 1:1 gegen den TSV Heimenkirch zufriedengeben müssen.

Derbysieg gibt Selbstvertrauen

„Das war ein optimaler Start. Mit der Leistung der Mannschaft war ich absolut zufrieden“, sagt SVM–Chefcoach Philipp Lang mit Blick auf den Sieg gegen Laupheim. „Die Spieler haben einen sehr guten Einsatz gezeigt, es war eine klasse Mannschaftsleistung. Der Derbysieg hat Selbstvertrauen und Auftrieb gegeben.“

Schwere Aufgabe

Nun steht das erste Heimspiel gegen den TSV Riedlingen an. „Das wird wieder eine sehr schwere Aufgabe für uns, es gibt auch keine leichten für uns. Wir müssen wieder an unser Leistungslimit kommen“, so Lang. „Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen, am besten natürlich einen Sieg.“

Starke Offensivreihe

Den kommenden Gegner hat der SVM–Coach gegen Heimenkirch beobachtet. „Riedlingen hat eine starke Offensivreihe mit Spielern wie Pascal Schoppenhauer, Fabian Ragg und Dennis Altergot. Wenn wir diese aus dem Spiel nehmen können, dann sehe ich gute Chancen für uns“, sagt der 40–Jährige. „Wir werden die Partie so angehen wie gegen Laupheim, wieder versuchen unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen, speziell auf die Schwachpunkte des Gegners ausgerichtet.“

So sieht die Personalsituation aus

Fraglich beim SV Mietingen sind für das Heimspiel Luca Badstuber (Oberschenkelzerrung), Ben Rodloff (Sprunggelenkprobleme) und Dominik Glaser, der sich gegen die Olympia die Hüfte verdrehte.

Fehlen wird Simon Di Romualdo (Urlaub). Wieder im Kader stehen Sören Demuth und David Egle, die beide zurück aus dem Urlaub sind.