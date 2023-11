SV Mietingen geht als Favorit ins Aufsteigerduell

Der SV Mietingen empfängt am zwölften Spieltag der Fußball-Landesliga im Aufsteigerduell den SV Hohentengen (Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Clubs haben sich bislang unterschiedlich in der neuen Liga eingefunden. Während Mietingen (28:16 Tore/23 Punkte) Zweiter ist, ist Hohentengen (20:35 Tore/10 Punkte) im Tabellenkeller angesiedelt.

Weiterhin als einzige Mannschaft ungeschlagen

Der SV Mietingen gewann am vergangenen Spieltag mit 3:1 in Mengen. „Das war eine starke Mannschaftsleistung. Da haben wir viele Sachen richtig gemacht, sonst gewinnt man auch nicht gegen ein Team, das bis dahin zu Hause eine blütenweiße Weste hatte“, so SVM-Cheftrainer Philipp Lang.

Durch den Erfolg ist Mietingen weiterhin als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Balingen II beträgt drei Punkte. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, mehr nicht. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und werden die Bodenhaftung nicht verlieren. Es gilt weiter schnellstmöglich so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt zu holen“, sagt Lang.

Respekt vor SVH-Duo

Für den 41-Jährigen ist das Heimspiel gegen den SV Hohentengen, der zuletzt fünfmal in Folge verlor, eine Partie, die nur auf dem Papier nach einer vermeintlich leichteren Aufgabe aussieht.

„Genau darin steckt die höchste Gefahr in dem Spiel. Es kommt ein Gegner, der momentan Schwierigkeiten hat. Wir werden den SVH keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen“, so der SVM-Coach. „Hohentengen wird hoch motiviert auflaufen und hat auch große Qualitäten in der Offensive. Lukas Stützle und Spielertrainer Fabian Beckert können einem in jeder Sekunde weh tun. Die beiden gilt es gesondert im Blick zu haben.“ Stützle hat bislang elf Tore erzielt, Beckert fünf.

Personell die Qual der Wahl

„Es ist eine Mannschaft, die insgesamt unangenehm zu bespielen ist und die ein sehr gutes Umschaltspiel hat“, sagt Lang. „Das Entscheidende wird sein, dass wir unsere Leistung 90 Minuten auf den Platz bringen, die Favoritenrolle annehmen, und wie gegen Mengen auch im Heimspiel wieder an unser Maximum herankommen. Dann haben wir gute Chancen zu gewinnen und das ist das Ziel.“

Ausfallen werden für das Spiel am Sonntag Torwart Dominik Gertler (Schulterprobleme), David Egle (hat sich am Dienstag im Training am Oberschenkel verletzt), Ben Rodloff (Rotsperre) und Dominik Glaser (Urlaub). „Sonst habe ich die Qual der Wahl. Es könnte Änderungen in der Startelf geben“, so der SVM-Coach.