SV Mietingen erwartet richtig schweres Spiel

Der SV Mietingen gastiert in der Fußball–Landesliga beim Verbandsliga–Absteiger FC Wangen (Anstoß: Samstag, 14 Uhr). Während der SVM nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen ist, musste der FCW zuletzt in Heimenkirch die erste Niederlage hinnehmen (1:2).

Torspektakel in der Vorwoche

Vor Wochenfrist fuhr der SV Mietingen beim 7:5–Torspektakel gegen den TSV Riedlingen den zweiten Saisonsieg ein. „Das war ein heißes Spiel. Wir haben im Training die Fehler angesprochen und an ihnen gearbeitet. Wir müssen uns in der Defensivarbeit cleverer anstellen“, sagt SVM–Coach Philipp Lang, der ansonsten natürlich immer noch zufrieden mit den drei Punkten ist.

Wangen ist in der Favoritenrolle

Gegen den FC Wangen erwartet Lang nun ein richtig schweres Spiel. „Das ist ein Brett. Vor drei Monaten haben uns noch zwei Ligen getrennt. Wangen ist im Heimspiel in der Favoritenrolle“, so der 40–Jährige. „Bei Wangen ist einiges an Qualität vorhanden, der FCW hat aber auch einen personellen Umbruch gehabt. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen und die Fehler von letzter Woche abstellen, dann ist was drin.“

Trio ist fraglich

Fehlen wird Luca Badstuber (Oberschenkelzerrung/absolvierte diese Woche schon wieder Lauftraining). Sehr fraglich ist laut Lang, ob Keeper Dominik Gertler (Schulterprobleme) mitwirken kann. Für ihn würde ansonsten Nico Wiemer ins Tor rücken.

Fraglich sei darüber hinaus der Einsatz von Roland Mayer (Sprunggelenkprobleme) und von Ben Rodloff (Knieprobleme). Zurück in den Kader kehrt unterdessen Simon Di Romualdo, der aus dem Urlaub zurück ist.