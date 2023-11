Fußball paradox im Allgäu: Der SV Mietingen war über weite Strecken die bessere Mannschaft und musste doch mit einer 1:6-Klatsche die Heimreise antreten. Der TSV Heimenkirch sei einfach „gnadenlos effizient“ gewesen, stellte SVM-Coach Philipp Lang anerkennend fest.

Bezeichnend für den kuriosen Spielverlauf war, dass die Pausenstimmung in beiden Kabinen nicht überragend war. Die Mietinger hatten einen 0:4-Rückstand zu verdauen. Und TSV-Trainer Simon Schnepf habe seiner Mannschaft gesagt, dass es trotz des Zwischenergebnisses keinen Grund zur Zufriedenheit gebe, da Mietingen die bessere Mannschaft gewesen sei. Das habe ihm Schnepf nach der Partie erzählt, sagte Lang, der seinem Trainerkollegen nur zustimmen konnte: „Wir waren brutal gut drin im Spiel, haben alle zweiten Bälle gewonnen und befanden uns fast immer in der gegnerischen Hälfte. Das war alles, nur kein 0:4.“

Das einzige, was Lang seiner Mannschaft ankreiden konnte, war die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Mehr als zwei Halbchancen habe sich sein Team nicht erspielen können. „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber Heimenkirch hat auch gut gestanden“, so Lang, der den TSV bereits im Vorfeld gelobt hatte und dem Gegner auch nach dem Spiel ein Kompliment machte: „Eine tolle, homogene Truppe.“

Doch ein Spieler stach aus dem Kollektiv heraus. Der 24-jährige Simon Weber macht in der Landesliga da weiter, wo er in der Kreisliga A III Bodensee beim TSV Röthenbach aufgehört hat. Er schießt weiter fleißig Tore, gegen Mietingen waren es die Saisontreffer zehn bis zwölf. Beim 1:0 in der neunten Minute hielt er nach einem Mietinger Ballverlust aus mehr als 40 Metern drauf und versenkte den Ball über dem aufgerückten SVM-Keeper Nico Wiemer im Tor. 14 Minuten später landete nach einem Freistoß der per Kopfball abgewehrte Ball bei ihm und Weber beförderte ihn aus etwa 23 Metern mit seinem zweiten Kontakt ins Tor. Beim 3:0 landete eine Flanke von Julian Ott an Freund und Feind vorbei im Mietinger Gehäuse und beim 4:0 fand ein Freistoß von Nils Oelmayer durch die Mauer den Weg ins Tor. Die Heimenkircher Saisonbilanz: vier Halbchancen, vier Tore.

Trotz des bedrückenden Zwischenstands steckten die Mietinger nicht auf, agierten fortan in der Abwehr mit Dreier- statt Viererkette und hatten wie im ersten Durchgang viel Ballbesitz. Und nun klappte es auch offensiv mal. Mit einem Schuss aus 20 Metern verkürzte Kapitän Robin Ertle bereits in der 53. Minute auf 1:4. „Wir waren die drückendere Mannschaft, haben uns aber weiter schwer getan, richtige Torchancen herauszuspielen“, sagte Lang. Als Mietingen in der Schlussphase das Risiko weiter erhöhte machte Heimenkirch das halbe Dutzend durch Treffer von Lukas Selig (82.) und abermals Weber (85.) voll.

Die zuvor im gesamten Jahr ungeschlagenen Mietinger kassierten somit nach der 0:4-Niederlage bei bärenstarken Balingern innerhalb von zwei Wochen die zweite deutliche Auswärtsniederlage. Der Jahresrückblick fällt bei Philipp Lang dennoch absolut positiv aus: „Wir hatten ein herausragendes Jahr mit der Bezirksliga-Meisterschaft und einer überragenden Landesliga-Hinrunde. Vor der Saison wären wir froh gewesen, nur zwei Niederlagen in der Hinrunde zu kassieren und hätten das sofort unterschrieben.“ Er sei „absolut stolz“ auf seine Mannschaft und zieht auch den Vergleich mit den vier Mitaufsteigern, die allesamt tief im Abstiegskampf stecken. Mit ein wenig Abstand werde auch das Team verinnerlichen, „was jeder individuell und wir als Mannschaft geleistet haben, war überragend“.

Nach der Winterpause geht es für den SVM am 9. März in der Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel beim TSV Riedlingen weiter.

TSV Heimenkirch - SV Mietingen 6:1 (4:0). SVM: Wiemer - Schick, Rauß (66. Rolser), Jerg (46. Hagel), Badstuber - Meneghini, C. Glaser (84. A. Bösch), D. Glaser (70. Scheffold) - Rodloff (76. di Romualdo), Mayer, Ertle. Tore: 1:0, 2:0, 6:1 Simon Weber (9., 27., 85.), 3:0 Julian Ott (38.), 4:0 Nils Oelmayer (42.), 4:1 Robin Ertle (53.), 5:1 Lukas Selig (82.). SR: Dominik Hillmann (TSV Pfuhl). Z.: 304.