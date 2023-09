SV Mietingen bleibt weiter ungeschlagen

Der SV Mietingen hat in der Fußball–Landesliga einen 4:1 (2:1)-Heimsieg gegen den VfB Friedrichshafen gelandet. Damit blieb der Aufsteiger weiter ungeschlagen und kletterte auf Tabellenplatz zwei.

Der SV Mietingen benötigte keine lange Anlaufzeit. Ben Rodloff bediente Robin Ertle per Außenristpass und der versenkte den Ball im langen Eck zum 1:0 (4.). In der Folge lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für den SVM. Der VfB kam durch Eugen Strom zum ersten Torabschluss, dessen 16–Meter–Schuss ging aber klar über den Kasten (10.). Dann setzte sich Mietingens Sören Demuth gegen drei Gegenspieler durch, sein Abschluss landete am Außennetz (11.). In Minute 19 legte Sebir Elezi das Leder von der Grundlinie aus zurück auf Patrick Berlet — 1:1.

Nun hatte Friedrichshafen Oberwasser, Philipp Scheuring setzte sich über rechts durch und ein SVM–Abwehrspieler klärte in höchster Not (27.). Kurz darauf parierte SVM–Keeper Nico Wiemer gegen Elezi, der Nachschuss ging übers Tor (33.). Nach einer Ecke klatschte der Kopfball von Strom an die Latte (36.).

Der SVM brachte nach dem 1:1 offensiv nichts Gefährliches zustande — bis zur Nachspielzeit. Marius Meneghini wollte nach einem Solo übers halbe Feld auf Ertle durchstecken, der Abpraller landete bei Rodloff — 2:1. Auf der Gegenseite lenkte SVM–Keeper Wiemer den Schuss von Pierre Hodapp mit einer Glanzparade über die Latte (45. +2.). Die letzte Szene in Hälfte eins gehörte Mietingen. Christian Glaser bediente Ertle, der aus elf Metern den Außenpfosten traf (45. +3).

In Halbzeit zwei hatte der VfB von Beginn an etwas mehr vom Spiel, Höhepunkte waren allerdings keine zu verzeichnen. Es brach die 65. Minute an: Friedrichshafen war aufgerückt, nach einem Pass von Christian Glaser schlug ein VfB–Abwehrspieler ein Luftloch und der Nutznießer war Rodloff. Der überwand per Heber VfB–Keeper Heiko Holzbaur — 3:1. 60 Sekunden später kam Friedrichshafen zur einzig nennenswerten Offensivaktion in Hälfte zwei, den 16–Meter–Schuss von Elezi hielt SVM–Keeper Wiemer.

Auch danach steckte der VfB nicht auf und versuchte zum Anschlusstor zu kommen. Der SVM stand jedoch defensiv kompakt und blieb seinerseits über Konter stets gefährlich. So entstand auch das 4:1. Meneghini schlug einen Diagonalpass auf Roland Mayer, der leitete die Kugel weiter auf David Egle und dieser legte auf für Ertle, der den Endstand besorgte (90.).

Am kommenden Samstag gastiert der SV Mietingen nun beim FC 07 Albstadt (Anstoß: 15.30 Uhr).