Der Fußball-Landesligist SV Mietingen kann auch in der kommenden Saison auf Philipp Lang als Chefcoach bauen. Wie der 41-Jährige verlängerte ebenfalls Co-Spielertrainer Christian Glaser vorzeitig um ein weiteres Jahr beim aktuellen Tabellenvierten.

Absolute Wunschlösung

„Die Gespräche mit beiden waren sehr kurz. Wir freuen uns, dass sie uns auch nächste Saison erhalten bleiben. Das war unsere absolute Wunschlösung“, sagt SVM-Spielleiter Frank Jerg. „Beide machen einen hervorragenden Job und harmonieren auch miteinander sehr gut. Die Chemie mit der Mannschaft stimmt ebenfalls einfach.“

Auch Verein gibt viel zurück

„Wir hatten sehr gute, vertrauensvolle Gespräche. Für mich gab es nur zwei Optionen, pausieren oder weitermachen“, so Philipp Lang. „Am Ende ist die Entscheidung für Mietingen gefallen. Entscheidend war letztlich, dass es eine tolle Mannschaft ist und dass ich ebenso vom Verein unheimlich viel zurückbekomme.“

Ein wichtiges Argument für die Verlängerung sei auch gewesen, dass das Team zum Großteil zusammenbleibe und Christian Glaser als Co-Trainer weitermache. Lang geht damit in seine dritte Saison als Chefcoach beim SVM. Glaser ist seit der Spielzeit 2017/18 - mit einer kurzen Unterbrechung als Interimscoach - Mietingens Co-Spielertrainer.

Klassenerhalt bleibt das Ziel

Das Ziel ist es laut Jerg weiterhin, den Klassenerhalt schnellstmöglich fix zu machen. „Da lassen wir uns auch vom Tabellenstand nicht blenden. Wir haben ein hartes Auftaktprogramm mit Riedlingen, Wangen, Friedrichshafen, Albstadt und Ravensburg II“, so der 37-Jährige. Lang sieht dies nach eigenen Angaben absolut genauso.

So lief die Vorbereitung

Die Vorbereitung sei wechselhaft gewesen. „Wichtige Spieler wie Ben Rodloff, Roland Mayer und Dominik Glaser waren zeitweise angeschlagen. Daher war auch die Trainingsbeteiligung etwas niedriger als in der Sommervorbereitung“, sagt der SVM-Chefcoach und fügt hinzu: „Die, die da waren, haben sehr gut mitgezogen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet für das erste Spiel in Riedlingen am kommenden Samstag.“

Das letzte Testspiel der Vorbereitung gewann Mietingen am vergangenen Wochenende zu Hause mit 3:2 gegen den SV Vogt, den Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee. Die Tore für den SVM erzielten dabei Robin Ertle (2) und Marius Meneghini.

Das ist der Stand der Kaderplanung

Die Kaderplanung für die kommende Saison laufe aktuell. „Fest steht, dass der Großteil der Mannschaft weitermacht“, so Jerg. Ben Rodloff höre zum Saisonende auf. Florian Arnold und Matthias Tietze würden kürzertreten und künftig in der „Zweiten“ spielen.

Luca Badstuber wechsele zur neuen Saison zur SGM Rot/Haslach. „Auch deshalb schauen wir uns nach Zugängen um“, erläutert der SVM-Spielleiter. „Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen wir bereits.“