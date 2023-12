Um Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen, hat der Mietinger Pfarrer Johnson Kalathinkal in seiner Heimatgemeinde Kerala im Südwesten Indiens das Mutter-Teresa-Mädchenheim gegründet. Weil es keine staatliche Unterstützung gibt, ist das Heim auf Spenden angewiesen - unter anderem aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. In diesem Jahr soll von dem Geld unter anderem ein Wassertank für Regenwasser angeschafft werden.

28 Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren leben in dem katholischen Heim. Sie werden dort mit Essen, Kleidung und Schulmaterialien versorgt und nehmen am Unterricht in der zwei Kilometer entfernten Schule teil.

Kinder müssen oft in der Landwirtschaft helfen

Ohne das Heim wäre für die Kinder eine Schulbildung kaum möglich: „Die Mädchen kommen aus sehr armen Familien. Ohne das Heim müssten die Mädchen von klein auf in der Landwirtschaft helfen“, sagt Pfarrer Johnson Kalathinkal. „Für mich ist es eine große Herausforderung, die Eltern zu überzeugen, dass die Mädchen nur mit einer Schulbildung und späteren Berufsausbildung eine gute Zukunft haben.“

Seit neun Jahren gibt es das Heim für Mädchen in Kerala nun schon. Seither haben 25 Heimkinder ihren Schulabschluss gemacht. Einige hätten laut Kalathinkal im Anschluss eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert oder kaufmännische Berufe ergriffen. „Zwei Mädchen werden Lehrerinnen“, ergänzt er.

Trinkwasser als rares Gut

Das Geld aus der diesjährigen Weihnachtsaktion soll zum einen in den Unterhalt der Mädchen investiert werden. Außerdem benötigt die Einrichtung einen Wassertank, um damit Regenwasser aufzufangen. „Bisher haben wir das Brauchwasser aus dem Grundwasser gewonnen“, erklärt Kalathinkal. Doch wegen der Klimaveränderung sei das Wasser mittlerweile sehr sandig und nicht mehr zum Trinken geeignet.

Wie der Mietinger Pfarrer berichtet, war der Bundesstaat Kerala, der an der Malabarküste im Südwesten Indiens liegt, zwischen 2018 und 2021 mehrmals von Flutkatastrophen und Hochwasser betroffen. „Früher regnete es in der Monsunzeit, was gut war für die Landwirtschaft“, sagt Kalathinkal. „Heute gibt es kaum noch feste Regenzeiten.“ Der Wassertank ist darum essentiell, um längere Trockenperioden zu überbrücken.

Nächster Besuch ist geplant

Pfarrer Kalathinkal war selbst zuletzt im Mai dieses Jahres zu Besuch im Mutter-Teresa-Mädchenheim. Für Sommer 2024 ist die nächste Reise nach Indien geplant. Was ihn antreibt, das Mädchenheim trotz fehlender staatlicher Unterstützung weiter am Leben zu erhalten? „Es ist schön zu sehen, wie sich die Mädchen weiterentwickeln und so eine gute Chance im Leben haben.“