Spannendes Elfmeterschießen beim Sportfest

Mietingen / Lesedauer: 1 min

Beim Sportfest in Baltringen haben sich die Sportler im Elfmeterschießen gemessen. (Foto: Niklas Ruf )

Am Wochenende fand in Baltringen das traditionelle Sportfest statt. Am Samstag liefen tagsüber Turniere der Bambinis, F– und E–Jugendmannschaften.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 15:07 Von: Schwäbische.de