Räte senden bezüglich Flüchtlingspolitik deutliches Signal nach Berlin

Die Gemeinde Mietingen stößt bei der Aufnahme von Geflüchteten an ihre Grenzen. Jetzt hat sich der Gemeinderat in einem Beschluss hinter die Forderungen des 12-Punkte-Plans gestellt. Darin stellen Städte- und Gemeindetag Forderungen an die Bundesregierung, die zur Entlastung der Kommunen beitragen sollen.

(Foto: Julian Stratenschulte/dpa )