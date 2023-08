Polizei sucht flüchtige Grafittisprayer in Mietingen

Gegen 22.05 Uhr am Dienstagabend hat ein Zeuge aus Mietingen die Polizei informiert, dass zwei Unbekannte eine Brücke über die Dürnach im Bereich Breite Straße mit schwarzer Lackfarbe besprühen. Polizistinnen und Polizisten aus Laupheim eilten zum Tatort. Doch flüchteten die beiden Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Baltringen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, nun startet die Polizei einen Zeugenaufruf und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07392/96300.

An einer Brückenwand im Bereich der Dürnach waren mehrere Symbole und Worte in schwarzer Farbe angebracht. An einer weiteren Brückenwand und einem Stützpfeiler entlang der B 30 brachten die Unbekannten ebenfalls mehrere Symbole, Buchstaben und Schriftzüge an. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sie hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und bittet um Hinweise. Laut dem Zeugen soll es sich bei den Unbekannten um einen Jugendlichen und eine Jugendliche handeln. Beide sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Die Täterin soll dunkle, lockige Haare haben und von kräftiger Statur sein. Sie trug einen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose. Der junge Mann soll glattes, braunes und schulterlanges Haar haben und wird als schlank beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein dunkles T–Shirt und eine kurze Hose getragen haben.