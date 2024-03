Pflege neu denken bei Vortrag in Mietingen

Wie stellt sich Pflege in der heutigen Zeit dar? Was sind Ansprüche und Wünsche an Pflege und wie sieht der Pflegealltag wirklich aus? Die katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Mietingen-Baltringen-Walpertshofen bietet zmit dem Pflegestützpunkt des Landkreises Biberach und den zwei Hausärztinnen am Donnerstag, 21. März, in Mietingen einen Infoabend an. Der Eintritt ist frei.

Laut Ankündigung möchten die Referentinnen und Referenten ab 19 Uhr im Don-Bosco-Gemeindehaus, Kirchstraße, die Pflegelandschaft darstellen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ausblicke in die Zukunft inspirieren.