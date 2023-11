Mietingen

Niederlagen für Mietinger Kegelmannschaften

Mietingen / Lesedauer: 1 min

Die erste Mannschaft des Kegelvereins Mietingen hat ihre Oberliga-Begegnung in Gammelshausen verloren. Mietingens „Zweite“ hatte in der Bezirksklasse A Mietingens den Spitzenreiter Ebingen am Rand einer Niederlage, zog aber letztlich den Kürzeren.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 10:47 Von: sz