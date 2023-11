Mit einer großen Portion Selbstvertrauen fährt der SV Mietingen zum Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zur TSG Balingen II. Die Partie zwischen dem Tabellenführer und dem bislang als einzigem Verein der Liga noch ungeschlagenen SV Mietingen wird am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen der Bizerba-Arena in Balingen angepfiffen.

Lang sieht Favoritenrolle beim Gastgeber

27 ungeschlagene Spiele saisonübergreifend und zuletzt 7:2 gegen den SV Hohlentengen gewonnen. Der Tabellenzweite aus Mietingen hat allen Grund, sich bei der TSG Balingen II nicht zu verstecken, auch wenn Mietingens Coach Philipp Lang die Favoritenrolle doch beim Gastgeber sieht.

„Balingen II spielt zu Hause und auf dem für uns ungewohnten Kunstrasen. Die Mannschaft hat viele Stärken, aber kaum Schwächen und bisher auch nur eine Niederlage in den vergangenen 37 Spielen kassiert“, fasst Lang zusammen. Die TSG II habe ein enorm hohes Spieltempo und sei extrem gefährlich auch bei Standards, insbesondere durch die kopfballstarken Innenverteidiger. Im Angriff müsse man natürlich auf Silas Bader aufpassen, der bereits 15 Tore erzielt hat.

Zweiter Tabellenplatz keine Selbstverständlichkeit

Er sei sehr gut informiert über die Balinger Mannschaft und habe sie auch beim Gastspiel in Sulmetingen beobachtet. „Die stehen schon zu Recht da oben.“ Dagegen sei für seine Mannschaft der zweite Tabellenplatz als Aufsteiger sicher keine Selbstverständlichkeit und schon gar keine Normalität. Das habe man sich in der Bezirksliga und eben jetzt im ersten Drittel der Landesliga erarbeitet.

Vor allem in der Breite habe sich sein Kader verbessert, was man nicht zuletzt gegen Hohentengen gesehen habe. Mit dem gesperrten Ben Rodloff, dem angeschlagenen Dominik Glaser und zunächst auch mit Christian Glaser haben drei Stammkräfte gefehlt, die sehr gut ersetzt werden konnten. Spieler wie Sören Demuth oder Felix Scheffold seien jederzeit flexibel einsetzbar, so der Trainer.

Klare Marschroute

Aber insbesondere in der Offensive ist der SVM stark. Kaum eine Mannschaft habe gleich vier sehr torgefährliche Stürmer in ihren Reihen, die alle für einen Treffer gut sind. Auch deshalb kommt es für Philipp Lang nicht infrage, sich in Balingen hinten reinzustellen und auf ein 0:0 zu spielen. „Das entspricht nicht unserer DNA. Wir wollen das Spiel dominieren, nach vorn spielen und Tore erzielen“, beschreibt Lang die Eigenheiten des Mietinger Spiels, die schon bei seinen Vorgängern entwickelt wurden. Diese Generation an Spielern will einfach gewinnen und kennt auch seine Stärken.

Voraussetzung dieser Spielweise ist eine kompakte Defensive, die man nicht vernachlässigen dürfe. „Fakt ist, dass wir nicht nach Balingen fahren, um nur am Spiel teilzunehmen, wir wollen dort mindestens einen Punkt mitnehmen.“ Insofern könne man sich durchaus mal ein Beispiel am Nachbarn Olympia Laupheim nehmen, der vor drei Wochen in Balingen mit 1:0 gewann.